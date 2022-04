Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati. La notizia rimbalza dal settimanale Chi, che l’annuncia in esclusiva, alle principali testate italiane. La coppia ha scelto di proseguire separatamente e Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati.

“Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso siamo”, la frase scritta da entrambi nelle scorse settimane, un post che li immortalava felici. Oggi quel post è sparito, insieme alla felicità della coppia, una delle più belle che la musica abbia mai accolto, almeno negli ultimi anni.

Alle spalle di Anna Tatangelo, anni di vista condivisi con il cantante Gigi D’Alessio. Poi l’addio e la felicità ritrovata tra le braccia di Livio Cori. Tra i due sembrava procedere tutto per il meglio, fino a una manciata di giorni fa e oggi Chi annuncia in esclusiva la loro separazione.

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati. I motivi restano sconosciuti, non sono emersi sulle pagine della testata che ha lanciato il gossip. Non troppo tempo fa, la cantante era stata ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo e aveva parlato, tra i tanti argomenti toccati, proprio del nuovo amore con Livio Cori.

“Dove andremo non so”, aveva dichiarato rispondendo alle domande della conduttrice a proposito del futuro della coppia. “Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buonumore ti serve per andare avanti. È una luce che ci voleva nella mia vita”, aveva aggiunto.

La relazione sentimentale tra i due, ora, sembrerebbe essere giunta al capolinea.