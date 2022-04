Un buono Amazon vi farebbe proprio comodo e magari anche aprire un nuovo conto corrente? Potreste prendere due piccioni con una fava grazie alla promozione di ING, che vi regala uno sconto di 100 euro da impiegare per i vostri acquisti sul noto e-commerce. Tutto quello che dovrete fare è aprire un ING Conto Corrente Arancio, attivarlo a fronte di un versamento di qualsiasi taglio preferiate (basta anche una piccola cifra, anche eseguendo un bonifico da un altro conto corrente, a patto di non andare oltre il 16 maggio), ed ultimare la procedura entro e non oltre il prossimo 28 aprile.

L’erogazione del buono Amazon di 100 euro avverrà in automatico: bisognerà solo aspettare l’email di conferma di avvenuta ricarica dell’account. Sappiate, inoltre, che il Conto Corrente Arancio di ING Italia è completamente gratis, non ha costi di apertura, né di gestione (il prelievo ha un prezzo di 0,75 euro, mentre il bonifico fatto al telefono di 2,50 euro). Chi è solito utilizzare il proprio conto corrente per l’accredito di stipendio o pensione, potrà dormire sonni tranquilli, in quanto potrà attivare il Modulo Zero, peraltro in forma del tutto gratuita. Le condizioni ed il regolamento non parlano di limiti minimi di mantenimento del conto stesso (se non doveste trovarvi bene, potrete quindi chiuderlo in qualsiasi momento).

Una volta aperto il conto, l’erogazione del buono Amazon di 100 euro, avverrà nel giro di 180 giorni dal momento di chiusura della promozione, fissata per il 16 maggio. Dopo aver eseguita la verifica per quanto riguarda l’apertura del conto corrente entro quella data, gli aventi diritto riceveranno un’email in cui sarà richiesto di confermare la volontà di ricevere il buono sconto Amazon di 100 euro nel giro di 90 giorni (trovate tutte le indicazioni necessarie a questa pagina).

