A diversi utenti non funziona Facebook oggi 21 aprile: ci sono delle difficoltà per quanto riguarda l’accesso al proprio account che restituisce dei messaggi di errori dal sistema. Il riferimento, in particolar modo, è all’autenticazione da dispositivi mobili e dunque da applicazione sia per iPhone che per Android, senza alcuna particolare distinzione per un sistema operativo o l’altro.

Qualche dettaglio in più sul disservizio è doveroso: intanto va detto che non si tratta di un vero e proprio down per la piattaforma social. Chi è già loggato al suo interno non sta avendo alcun problema in questa mattinata di giovedì. Al contrario chi, per qualsivoglia motivo, abbia ora la necessità di autenticarsi (magari anche per cambiare il suo profilo di accesso) sta visualizzando a schermo degli strani messaggi di errore. Le notifiche pop-up, in effetti, possono riportare che il servizio non è al momento disponibile o è in corso una manutenzione di tipo tecnico.

Dunque non funziona Facebook oggi 21 aprile al momento di un nuovo accesso alla piattaforma e c’è da dire che le anomalie non stanno riguardando soltanto l’Italia. Le difficoltà sono presenti anche in altri paesi del mondo, in primis in Europa. Scorrendo i tweet legati all’hashtag #Facebookdown su Twitter sono numerose le testimonianze di utenti registrati in difficoltà al momento dell’accesso al loro account.

Per il momento non sono stati raccolti feedback ufficiali sul perché non funziona Facebook nella fase di accesso in questo 21 aprile. Possiamo ipotizzare che ci siano dei lavori in corso per cercare di riportare la situazione alla normalità ma è impossibile ora quantificare quanto tempo sarà necessario per superare gli errori di sistema su menzionati. Non mancheranno ulteriori approfondimenti sulle anomalie su queste pagine, se disponibili nel corso della giornata.

