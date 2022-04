Il 19 maggio gli iscritti a Il Blasco Fan Club potranno assistere alle prove generali del Vasco Live 2022 che inizierà ufficialmente il 20 maggio da Trento, con la prima data alla Trentino Music Arena.

La band sarà arricchita dalla sezione fiati ed è già riunita per le prove al chiuso, lo comunica il Blasco che svela anche la nuova formazione sul palco.

Nella sua band ci saranno 11 musicisti quest’anno, per una scaletta di due ore e mezza circa e 28 canzoni, scelte tra quelle immancabili dal vivo che hanno segnato le tappe più importanti della sconfinata carriera di Vasco Rossi.

Non solo le nuove canzoni, estratte dell’ultimo album Siamo Qui, ma anche tanto rock e ballad suggestive. Non mancheranno chicche che arrivano da molto lontano, forse mai fatte prima in concerto. Dopo Trento, il tour di Vasco Rossi farà tappa in alcune suggestive location della penisola. 10 le città per 11 date tutte sold out che accoglieranno Vasco Rossi nei prossimi mesi.

Ma la novità di oggi è un’altra: le prove a porte aperte per i fan, ma non per tutti. Coloro iscritti al Fanclub ufficiale del Blasco potranno godere del privilegio di assistere alle prove generali dello spettacolo che si terranno il 19 maggio a Trento, un giorno prima dell’avvio ufficiale del tour.

Il privilegio è riservato esclusivamente ai fan in possesso di iscrizione valida Il Blasco Fan Club, dove troveranno tutte le informazioni utili per partecipare allo spettacolo. Tutti gli altri dovranno attendere i concerti ufficiali del tour estivo, che si svolgeranno secondo il calendario che segue.

– 20 Maggio 2022 Trento – Trentino Music Arena

– 24 Maggio 2022 Milano – Ippodromo Milano Trenno

– 28 Maggio 2022 Imola – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

– 03 Giugno 2022 Firenze – Visarno Arena

– 07 Giugno 2022 NAPOLI – Stadio Armando Maradona

– 11 Giugno 2022 Roma – Circo Massimo

– 12 Giugno 2022 Roma – Circo Massimo

– 17 Giugno 2022 MESSINA – Stadio San Filippo

– 22 Giugno 2022 BARI – Stadio San Nicola

– 26 Giugno 2022 ANCONA – Stadio Del Conero

– 30 Giugno 2022 TORINO – Stadio Olimpico