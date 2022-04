Jeremias Rodriguez lascia L’Isola dei Famosi 2022 dicendo che i reality non gli piacciono e che non ama farli. In molti hanno letto in questa frase la voglia di sputare nel patto in cui ha mangiato in questi ultimi anni ma poco fa la sorella Cecilia Rodriguez ha preso la parola sui social per difenderlo a spada tratta. La giovane di casa Rodriguez ci tiene a sottolineare quanto il fratello sia una persona speciale poco adatta a questo mondo in cui per cinque minuti di notorietà si è disposti a tutto e così si è detta orgogliosa di lui e della sua scelta.

Cecilia è convinta che suo fratello avrà modo di tornare dalle persone che lo amano e lo comprendono e ne sarà felice lasciandosi alle spalle la falsità dei reality. Non c’è bisogno di dire che il profilo social di Jeremias Rodriguez è stato preso d’assalto dopo il suo ritiro e in molti hanno accusato la sorella di essere dalla parte sbagliata visto che dovrebbe spronare il fratello a cambiare.

Il giovane di casa Rodriguez è stato etichettato come scostumato, arrogante e, in alcuni frangenti, anche violento. Non è la prima volta che Jeremias finisce nel mirino di chi guarda l’Isola dei Famosi e critica i suoi protagonisti e anche questa volta è successo lo stesso tant’è che l’argentino ci ha tenuto a sottolineare come la sua famiglia sia sempre nel mirino di tutti, specie sui social.

Al momento Jeremias Rodriguez non ha ancora risposto al pubblico e nemmeno a tutti coloro che lo stanno offendendo sui social in queste ore ma siamo sicuri che appena avrà modo di arrivare in Italia chiarirà tutto con un bel giro dei programmi tv.