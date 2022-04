Gaia Girace ha appena smesso i panni di Lila ne L’Amica Geniale 3, stagione apprezzatissima anche negli Stati Uniti dove è andata in onda su HBO, e ha intrapreso una nuova avventura professionale con Disney+. La giovanissima attrice campana, che ha debuttato con l’adattamento del romanzo di Elena Ferrante per Rai1, è nel cast della nuova serie originale italiana The Good Mothers, che si prefigge l’obiettivo di raccontare la storia della ‘ndrangheta da un punto di vista femminile, attraverso lo sguardo delle donne che hanno osato sfidare le gerarchie della più fiorente organizzazione malavitosa al giorno d’oggi. La serie prende spunto dalla vita di Lea Garofalo, testimone di giustizia e vittima innocente di ‘ndrangheta, uccisa nel 2009 a Milano, e di sua figlia Denise Cosco, anche lei nel programma di protezione testimoni.

Gaia Girace interpreta proprio Denise, teste chiave nel processo per la morte della madre in cui ha deciso di testimoniare contro il padre Carlo Cosco. Nata da un adattamento dell’omonimo bestseller del giornalista Alex Perry, The Good Mothers è stata sceneggiata da Stephen Butchard, mentre alla regia si alternano Julian Jarrold ed Elisa Amoruso. Le riprese sono in corso in questi giorni tra Roma, Milano e diverse zone della Calabria. Disney+ ha annunciato il progetto il 19 aprile, definendola una serie “corale e sfaccettata“: ispirata alla vera storia di tre donne, cresciute all’interno dei più feroci e ricchi clan della ‘ndrangheta, The Good Mothers racconta la loro decisione di collaborare con la giustizia, affidandosi alla valorosa magistrata antimafia. Un coraggio che potrebbe costare loro molto caro, visto che si ritroveranno a combattere contro le loro stesse famiglie, per difendere il loro diritto di sopravvivere e di costruire un nuovo futuro per se stesse e per i loro figli.

Accanto a Gaia Girace, nel cast di The Good Mothers figurano Valentina Bellè (reduce da Volevo Fare la Rockstar 2, oltre che volto de I Medici) nei panni di Giuseppina Pesce, Barbara Chichiarelli (la Livia Adami di Suburra – La Serie) nel ruolo di Anna Colace, Francesco Colella (Trust) nel ruolo di Carlo Cosco, Simona Distefano (Il traditore) nel ruolo di Concetta Cacciola, Andrea Dodero (Non odiare) nei panni di Carmine Venturino, fidanzato di Denise, e Micaela Ramazzotti (La pazza gioia) che interpreta Lea Garofalo.



Il ruolo di Gaia Girace sarà al centro di The Good Mothers, visto che la serie parte dalla scomparsa di Lea Garofalo, vittima di un agguato nel novembre del 2009 a Monza, in cui viene uccisa e data alle fiamme. Il contributo di sua figlia Denise durante il processo è stato cruciale per ricostruire gli eventi e raggiungere diverse condanne all’ergastolo per Carlo Cosco e i suoi complici. La serie è attesa su Disney+ nel 2023.

