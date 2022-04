Com’è finita Volevo Fare la Rockstar 2 e qual è il futuro della serie di Rai2? Come spesso avviene per le serie in onda sulla seconda rete Rai, anche il destino di Olivia e compagni sembra appeso ad un filo soprattutto dopo quello che abbiamo visto ieri sera nel finale della seconda stagione.

L’ultimo episodio ha regalato al pubblico un salto temporale mandando in scena il rocambolesco esame di Olivia al cospetto di Silvia inviperita con lei perché sua rivale in amore.

Dire che abbiamo bisogno di sapere come andrà a finire è poco.



ATTENZIONE SPOILER!

Alla fine Olivia riesce ad ottenere la promozione al diploma di maturità ma proprio in quei frangenti scopre che Silvia è incinta e per questo tergiversa quando il suo amato Francesco le chiede di sposarla. Solo in un secondo momento Olivia riesce a convincere Silvia a parlare con lui e raccontargli la verità ma questo non cambia le cose, per fortuna. Nella scena finale la ritrovata coppia formata da Olivia e Francesco è al fianco di Silvia durante l’ecografia, i tre si occuperanno insieme di questo bambino.

Com’è finita Volevo Fare la Rockstar 2? Nel migliore dei modi per Olivia che con le sue figlie dalla nonna è riuscita a riprendere in mano la sua vita e a migliorare i suoi rapporti con loro. Se a questo ci uniamo il ritrovato rapporto anche con Francesco, il gioco è fatto. Tutto lascia presupporre che una terza stagione potrebbe non esserci per la serie alla luce del finale di ieri sera ma resta comunque il fatto che il materiale non mancherebbe.

Fabio ed Eros pronti a vivere un amore a distanza, Olivia e Francesco insieme con Silvia pronta a diventare mamma, tutti questi temi potrebbero essere affrontati in una possibile terza stagione che potrebbe essere ostacolata solo dagli ascolti non molto lusinghieri. Il resto lo scopriremo solo nelle prossime ore in attesa di una conferma ufficiale in un caso o nell’altro.