Esce a maggio il libro di Ligabue. Una Storia, questo il titolo del racconto, è un’autobiografia scritta dal cantante e disponibile in tutte le librerie dal 3 maggio. Il libro di Ligabue è già disponibile in pre-order e verrà presentato il 5 maggio presso OGR Torino, alle ore 21, con un’anteprima del Salone del libro di Torino, in collaborazione con OGR Torino.

Luciano Ligabue – Una Storia è la narrazione dell’universo interiore del cantante, 60 anni compiuti e una sconfinata passione per la musica che lo ha portato ad essere riconosciuto come uno degli artisti più apprezzati in Italia. Il rocker di Correggio adesso dà alle stampe un’autobiografia tutta da leggere, a partire dal prossimo 3 maggio.

Una storia, questo il titolo che Luciano Ligabue ha scelto. Alla base della decisione l’esigenza di racchiudere sotto la stessa copertina la sua storia, quella più intima, personale e famigliare ma anche il racconto dell’Italia dagli anni Sessanta ad oggi.

“Ogni volta che mi fa il bagno, mia madre poggia la punta del dito sulla cicatrice e l’accarezza. «Questo sfregio crescerà con te. Diventerà grande insieme a te. E lo troverai sempre lì a ricordarti una cosa: puoi anche faticare a nascere, o prenderti la peritonite quando ancora non sai camminare, ma ce la fai, capito? Tu ce la fai. Te lo dice la Rina»” , un estratto del libro di Ligabue.

“Nessun libro può contenere la vita di qualcuno. Ma i ricordi che contano sì. Con quelli ci si può provare”, le parole dell’artista nel presentare il suo prossimo progetto ai fan, che lo accoglieranno con grande entusiasmo.

Il libro si compone di 480 pagine e sarà in vendita al prezzo di 22 euro per Mondadori.