Andrew McCarthy in The Resident. Ad un passo dal finale di stagione, la produzione ha confermato l’arrivo di un dottore in corsia, un potenziale personaggio ricorrente nella sesta stagione non ancora confermata. Inutile dire che i fan non sono solo felici per l’arrivo dell’attore, star di Weekend con il Morto, ma anche perché il suo ruolo potrebbe ‘esplodere’ nella sesta stagione. Questo lascia pensare che un rinnovo del medical drama si assicurato nonostante l’uscita di scena di uno dei suoi personaggi chiave, la dolce infermiera Nic.

Andrew McCarthy in The Resident presterà il volto al chirurgo pediatrico Ian Sullivan, descritto come un medico “brillante” “con un fascino infinito che maschera una vena di narcisismo”. Sebbene il dottore sia idolatrato dai suoi giovani pazienti, Ian ha una “relazione complessa con sua figlia”. Il nuovo personaggio sarà al centro degli ultimi tre episodi di questa quinta stagione di The Resident e potrebbe tornare come regular nella sesta non ancora annunciata.

Andrew McCarthy in The Resident arriva non molto tempo dopo che Miles Fowler ha improvvisamente lasciato il dramma medico dopo meno di una stagione come protagonista della serie. Al momento rimangono cinque episodi nella quinta stagione di The Resident con il finale previsto per martedì 17 maggio in Patria.

In Italia la serie tornerà in onda da domani in coppia con The Good Doctor ma per il finale della quarta stagione. I nuovi episodi arriveranno il prossimo anno in Italia e sarà solo a quel punto che avremo modo di conoscere il fascinoso chirurgo pediatrico e il suo operato. Il resto lo scopriremo a partire da domani sera in prime time su Rai2 con gli ultimi, emozionanti episodi della stagione che ha dato tanto ma che toglierà tanto ai nostri protagonisti.