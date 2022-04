Aaron Paul non vede l’ora che i fan di Better Call Saul e Breaking Bad assistano al ritorno di Jesse Pinkman e di Walter White, interpretato da Bryan Cranston.

Com’è stato confermato, i due protagonisti di Breaking Bad appariranno nell’ultima stagione di Better Call Saul, al via su AMC il 18 aprile, e in contemporanea Netflix il giorno successivo. Un crossover annunciato che Aaron Paul definisce “perfetto”. Intervistato dall’Hollywood Reporter, l’attore ha affermato che il loro ritorno avviene in un modo del tutto inaspettato:

“Ad essere onesto, sono un tale fan di Better Call Saul che inizialmente non mi aspettavo un simile ritorno”, ha ammesso. “Ma ovviamente, lo fai e lasci che [i creatori] Vince [Gilligan] e Peter [Gould] e il resto degli sceneggiatori trovino il modo perfetto per realizzarlo. È divertente. Penso che le persone saranno entusiaste.”

Paul, che in precedenza aveva ripreso il ruolo di Jesse Pinkman nel film El Camino: Il film di Breaking Bad nel 2019, ha anche parlato di quanto fosse “scioccato” quando è stato confermato che lui e Cranston sarebbero tornati, dato che era abituato a mantenere i segreti quando si tratta dell’universo di Breaking Bad.

Stavo andando al party per la première [dell’ultima stagione] di Better Call Saul, quando mi dicono, ‘C’è una cosa che vi dobbiamo dire. Vince e Peter annunceranno a tutti che tu e Bryan sarete nell’ultima stagione.’ E io sono rimasto stupito. Non me l’aspettavo. Ma ad essere onesto, sono felice di poterne finalmente parlare. È bello poter essere aperto al riguardo. Penso che i fan di Breaking Bad e di Better Call Saul se l’aspettassero. Hanno visto la famiglia Breaking Bad apparire lentamente tra le mura di Better Call Saul. Sarebbe strano se Walt e Jesse non lo facessero una comparsata. Quindi sono entusiasta di averlo fatto e di come lo abbiamo fatto. Penso che le persone ne saranno felici.

E ha concluso con: “Mi sento così fortunato ad essere una piccola parte di questo universo.”

