Forse non tutti sanno che esiste un’assistenza TIM via WhatsApp di cui usufruire nel caso di problemi di natura tecnica. Invece di chiamare il 187, chiedere supporto in app MyTIM e dunque all’assistente virtuale Angie, ecco che potrebbe essere il caso di inviare un semplice messaggio in chat e attendere riscontro dell’operatore.

Numero e primo contatto

Il numero che bisognerà registrare in rubrica per ottenere assistenza TIM via WhatsApp è il +39 335 123 727. La linea, come è ovvio, corrisponde all’account WhatsApp Business di TIM ed è stato pensato per rispondere alle esigenze di clienti privati e business che hanno difficoltà di natura tecnica sia per la loro numerazione fissa di casa che per quella mobile. Sarà dunque inutile chiedere supporto per questioni amministrative: in quest’ultimo caso, non verrà fornito alcun feedback, semmai verranno indicati i canali adatti e ufficiali ai quali rivolgersi.

Il primo contatto al numero di assistenza potrà essere inviato con un semplice messaggio testuale al numero indicato, esattamente come accadrebbe in una conversazione privata o di gruppo. Un aspetto fondamentale da considerare è che il servizio innovativo funzionerà solo se in partenza da numeri TIM ma non da quelli di altri operatori.

Bot o operatore reale?

Non ci sono dubbi che al primo contatto per assistenza TIM via WhatsApp ci sarà un bot automatico ad attendere le richieste dei clienti. La procedura è automatizzata per cercare di ottimizzare tempi e risorse. Allo stesso tempo, tuttavia, sarà possibile anche richiedere di parlare con un operatore “fisico” nel caso di richieste più particolari e se comunque i primi feedback non siano stati all’altezza delle aspettative. Il nuovo canale messo a disposizione dei clienti è di certo valido e potrebbe facilitare non poco i clienti, in caso di malfunzionamenti momentanei o anche prolungati nel tempo.

