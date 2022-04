Stash di nuovo papà. L’annuncio arriva dal frontman dei The Kolors in un post congiunto con Giulia Belmonte. L’artista ha postato una foto della sua chitarra con l’ecografia fissata sulle corde e una dedica dolcissima alla creatura che verrà.

Antonio Fiordispino – questo il nome di battesimo della voce dei The Kolors – e Giulia Belmonte sono dunque genitori per la seconda volta. Ecco le parole dell’artista.

“E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo”.

Solo un anno e mezzo fa è nata la piccola Grace. In realtà Giulia Belmonte è in dolce attesa di qualche mese – scrive Fanpage – ma Stash si è sentito di rendere pubblica la novità in arrivo solamente nelle ultime ore. Tra i fan esplode la gioia e non mancano i commenti pieni di affetto da parte dei colleghi artisti e dal mondo dello spettacolo, come nel caso di Enrico Nigiotti e Lorella Cuccarini, ma anche Emanuele Filiberto di Savoia manda le sue felicitazioni al collega giudice di Amici.

Stash e il Covid

In questi giorni Stash è in fase di guarigione dal Covid-19 e per questo motivo non ha partecipato al serale di Amici di Maria De Filippi di sabato 2 aprile ed è stato sostituito da Sabrina Ferilli. Stash fa parte della rosa dei giudici insieme ad Emanuele Filiberto e Stefano De Martino.

Per il momento non è dato conoscere le sue condizioni di salute, che sicuramente saranno in miglioramento. Stash e i suoi The Kolors nell’ottobre 2021 hanno pubblicato il nuovo singolo Leoni Al Sole con un cameo di Tommaso Paradiso mentre l’ultimo album di inediti è You (2017). Nell’estate 2021 la band ha pubblicato la raccolta Singles.