Antonello Venditti in ospedale. Questa la notizia inequivocabile che arriva dallo stesso cantautore di Notte Prima Degli Esami che per rassicurare i fan si mostra in video con il camice, la cuffia e un adesivo sull’occhio. Venditti dovrà sottoporsi a un intervento.

Antonello Venditti in ospedale

Che ci fa Antonello Venditti in ospedale? Niente di grave, per fortuna. Il cantautore dovrà sottoporsi a un intervento all’occhio per curare un pucker maculare, affezione che interessa la macula, ovvero la parte centrale della retina. Chi è affetto da pucker maculare accusa un’alterazione dell’umor vitreo che causa la formazione di tessuto fibroso-cicatriziale.

Chi soffre di pucker maculare, quindi, accusa un’alterazione delle immagini con distorsione e offuscamento delle capacità visive. L’intervento consiste nella rimozione della membrana. Antonello Venditti, in ospedale, appare tranquillo e sorridente.

Il messaggio ai fan

Antonello Venditti si trova presso l’Ospedale Regionale CTO di Roma. Ecco cosa dice nel video pubblicato per rassicurare i fan:

“Se stasera non mi vedete alla partita è solamente perché mi sto per operare. Cosa non grave, all’occhio. Vedete, è tutto dilatato. Stasera vedrò la Roma così. Mi viene da ridere perché sono sano come un pesce, ma siccome vedo tutto storto era utile che facessi questa operazione. Ho preso una bella decisione”.

Ancora, Venditti tesse le lodi del professore che si sta occupando del suo caso:

“Vedo tutto questo strano ospedale che mi vuole bene. È una struttura pubblica, con il professor Lesnoni, segnateve ‘sto nome perché è fantastico. Sono contento. Tra un po’ mi operano al famoso pucker maculare. Adesso sapete cos’è, poi vi spiegherò tutto. Questo affare che vedete è per indicare al professore che questo è l’occhio”.

Come da tradizione, la chiusura del messaggio è un pensiero per la Roma e i suoi tifosi:

“Vi voglio bene e mi scuso con i tifosi della Roma perché stasera non potrò stare con loro, però starò con questo occhio che mi rimane a guardarmi la partita e a cantare con voi. Vi abbraccio tutti e statemi bene”.

I concerti con Francesco De Gregori

Intanto il cantautore romano è pronto per salire sul palco insieme all’amico e collega Francesco De Gregori. Dopo il concerto-evento allo Stadio Olimpico di Roma del 18 giugno 2022, i due artisti partiranno per un tour congiunto con una prima data a Ferrara il 7 luglio per poi chiudere con il concerto al Teatro Antico di Taormina il 28 agosto.

Antonello Venditti e Francesco De Gregori hanno re-inciso due grandi classici del loro repertorio, Ricordati Di Me e Generale, riprendendo un discorso interrotto dopo il disco Theorius Campus del 1972 e rendendosi reciproco tributo sui palchi più importanti d’Italia.