Non un concerto qualsiasi, come non lo è mai un evento che riguarda due mostri sacri del cantautorato italiano: quando Zaniolo canta Grazie Roma con Venditti e De Gregori sul palco dell’Auditorium Parco Della Musica, però, il profumo dello stadio e della curva giallorossa si libra nell’aria.

È quanto accaduto ieri sera, venerdì 2 settembre, in una delle tappe del tour congiunto nel quale Antonello Venditti e Francesco De Gregori stanno portando sul palco i loro successi, la loro passione e la loro amicizia. A gran sorpresa è salito sul palco Nicolò Zaniolo, ancora con il tutore al braccio a seguito dell’infortunio.

L’attaccante della Roma, infatti, si è fatto male alla spalla sinistra dopo una caduta durante la gara Roma-Cremonese allo Stadio Olimpico. Scontratosi con Lochoshvili, il campione giallorosso dovrà stare a riposo con grande dispiacere dei tifosi.

Tifosi che, tra l’altro, erano presenti durante il concerto di Venditti e De Gregori all’Auditorium Parco Della Musica di Roma. Quando Nicolò Zaniolo è salito sul palco, tra i fan è scoppiato il delirio. L’attaccante ha duettato con i cantautori sulle note dell’iconica Grazie Roma, un vero e proprio inno per i fan di Venditti e per i tifosi romanisti, tanto da essere trasmesso dopo ogni incontro allo Stadio Olimpico.

Zaniolo tornerà presto a giocare. Lo ha riferito lui stesso al pubblico festante: “Sto bene, tra due settimane rientro“.

La passione di Venditti per la Roma è un tratto caratteristico del cantautore. Non solo Grazie Roma: Venditti coglie ogni occasione per seguire la sua squadra del cuore durante il campionato. A maggio ha seguito la Roma a Tirana nel match finale della Conference League contro il Feyenoord. Insieme a lui, sugli spalti, c’era anche Blanco, e dopo la vittoria della squadra giallorossa Venditti si è lasciato andare in una battuta liberatoria: “I concerti verranno meglio!”.

Tanti sono i video dei tifosi che immortalano il momento in cui Zaniolo canta Grazie Roma con Venditti e De Gregori.

