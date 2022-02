Dopo il concerto-evento allo Stadio Olimpico del 18 giugno 2022 partono i concerti di Venditti e De Gregori per l’estate. I due cantautori uniscono le forze e annunciano il calendario degli eventi in cui saliranno insieme sul palco.

Le date dei concerti di Venditti e De Gregori

C’è grande attesa per il concerto-evento di Venditti e De Gregori allo Stadio Olimpico di Roma programmato per il 18 giugno 2022. In scaletta si prevedono grandi classici delle carriere dei due cantautori, oltre ad omaggi ai loro illustri colleghi per una serata all’insegna della grande musica italiana.

I biglietti per i concerti di Venditti e De Gregori saranno disponibili a partire dalle 11 di domani, martedì 1° marzo 2022. Ecco tutte le date:

07 luglio Ferrara – Summer Festival, Piazza Trento Trieste

10 luglio Lucca – Summer Festival, Piazza Napoleone

12 luglio Palmanova (UD) – Estate Di Stelle, Piazza Grande

14 luglio Marostica (VI) – Summer Festival, Piazza Castello

16 luglio Cattolica (RN) – Arena Della Regina

18 luglio Treviso – Arena Della Marca

19 agosto Fasano (BR) – Piazza Ciaia

21 agosto Lecce – Oversound Music Festival, Pala Live

23 agosto Roccella Jonica (RC) – Summer Festival, Teatro Al Castello

27 agosto Taormina – Teatro Antico

28 agosto Taormina – Teatro Antico

Venditti e De Gregori cantano Generale

Nella nuova versione di Generale non mancano le note di pianoforte che scandiscono la lunga scia emozionale del grande classico del cantautorato italiano, in origine contenuto nel disco De Gregori (1978) e oggi riproposto come canzone tremendamente attuale. De Gregori apre le danze con il suo stile inconfondibile, un po’ accorato e un po’ disincantato, per poi cedere il posto all’amico e collega Antonello Venditti che interviene nella seconda strofa.

Con questa collaborazione i due cantautori dimostrano di possedere due anime differenti ma anche affini allo stesso tempo. Lo scoprirono nel 1972 quando pubblicarono Theorius Campus, un disco collaborativo contenente brani passati alla storia come Roma Capoccia di Venditti e Signora Aquilone di De Gregori.

Questa nuova versione di Generale arriva dopo Ricordati Di Me, rivisitazione pubblicata nel gennaio 2022, e Canzone, evergreen di Lucio Dalla pubblicata come singolo nel 2020. In questi duetti i due cantautori ripercorrono le canzoni che hanno segnato per sempre la loro carriera e anche la musica italiana. Le nuove versioni di Ricordati Di Me e Generale saranno disponibili in un esclusivo vinile a 45 giri che uscirà il 4 marzo 2022, ed è già disponibile in pre-order su Amazon.