Al via la prevendita dei biglietti per Venditti e De Gregori all’Arena di Verona nel 2023. Dopo il tutto esaurito registrato lo scorso anno, Francesco De Gregori ed Antonello Venditti annunciano una nuova data all’anfiteatro scaligero in programma dopo l’estate. Il giorno del concerto è già stato fissato: è quello del 21 settembre.

Nell’attesa, i fan potranno partecipare ai concerti in programma nella suggestiva location delle Terme di Caracalla a Roma.

Si parte il 5 giugno con il nuovo tour estivo. Dopo il successo allo Stadio Olimpico di Roma (il 18 giugno dello scorso anno) e dopo il tutto esaurito della tournée estiva 2022, Venditti e De Gregori sono approdati in tour nei principali teatri italiani. La tournée si è chiusa lo scorso febbraio ma adesso i due colleghi sono pronti a tornare di nuovo in scena in tutta la penisola.

In scaletta i migliori successi di Venditti e di De Gregori in una nuova veste.

Biglietti per Venditti e De Gregori all’Arena di Verona nel 2023

I biglietti per Venditti e De Gregori all’Arena di Verona nel 2023 saranno disponibili da venerdì 5 maggio, alle ore 18.00 su TicketOne. Prezzi a breve disponibili.

I concerti di Venditti e De Gregori nel 2023

05 giugno – Terme di Caracalla – Roma

07 giugno – Terme di Caracalla – Roma

08 giugno – Terme di Caracalla – Roma

15 giugno – Terme di Caracalla – Roma

25 giugno – Piazza Roma – Modena

17 luglio – Piazza SS Annunziata – Firenze

19 luglio – Parco delle Rose – Lanciano (Chieti)

22 luglio – Villa Bertelli – Forte Dei Marmi (Lucca)

27 luglio – Real Sito di Carditello – San Tammaro (Caserta) – Carditello Festival

29 luglio – Arena A. Checcarini – Marsciano (Perugia) – Musica per i Borghi

21 agosto – Piazza Dell’obelisco – Tagliacozzo (L’Aquila) – Festival Internazionale Di Mezza Estate

24 agosto – Teatro Greco – Siracusa

26 agosto – Teatro Greco – Siracusa

28 agosto – Teatro Antico – Taormina (Messina)

30 agosto – Teatro Valle Dei Templi – Agrigento

16 settembre – Planet Arena – Paestum (Salerno) – Oversound Music Festival

21 settembre – Arena di Verona – Verona NUOVA DATA