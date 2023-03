Nei migliori album di Antonello Venditti c’è tutta la parte più romantica e verace del cantautorato italiano. Lui come nessun altro ha saputo raccontare l’Italia attraverso la città eterna, la sua Roma, teatro di tante storie adatte per tutte le età, e non è un caso se oggi Venditti è uno degli artisti che hanno scritto una delle parti più importanti della colonna sonora del Belpaese. I suoi brani compaiono nei film, sui muri delle città più importanti e i suoi spettacoli raccolgono sempre ondate di fan che gli sono devoti come un grande fratello spirituale.

Sotto Il Segno Dei Pesci (1978)

Sotto Il Segno Dei Pesci viene inserito tra i 100 dischi italiani più belli da Rolling Stone ed è il disco di Sotto Il Segno Dei Pesci e Sara, che ancora oggi è un tormentone grazie a quella strofa: “Sara, svegliati, è primavera”.

Cuore (1984)

Cuore, come il titolo suggerisce, è una fotografia accorata della società dei primi anni ’80 con cui Antonello Venditti conquista ancora una volta il titolo di firma autorevole della scuola romana. Il successo del disco è dovuto a singoli che hanno scritto la storia come Notte Prima Degli Esami e Ci Vorrebbe Un Amico.

In Questo Mondo Di Ladri (1988)

Oltre alla title-track, In Questo Mondo Di Ladri è anche il disco della bellissima Ricordati Di Me. L’attore Carlo Verdone ha partecipato al disco suonando le percussioni.

Benvenuti In Paradiso (1991)

Anche Benvenuti In Paradiso è degno di menzione, grazie alla presenza di singoli rimasti nella storia come Alta Marea e Amici Mai, oltre alla divertente title-track.

Dalla Pelle Al Cuore (2007)

Dalla Pelle Al Cuore non può mancare tra i migliori album di Antonello Venditti, grazie al successo della title-track e di Regali Di Natale.

