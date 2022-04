Penultimo appuntamento con Perry Mason su Rai4. La serie tv dedicata al celebre avvocato/investigatore creato dalla penna dello scrittore statunitense Erle Stanley Gardner sta pe volgere al termine.

Stasera 12 aprile andranno in onda due nuovi episodi. Si parte con l’1×05 di cui vi riportiamo la sinossi:

Mentre Mason e Della sono a nord, Strickland rintraccia il sergente assegnato al caso Dodson. Mason incontra la sua ex moglie Linda e il figlio Teddy.

A seguire, l’episodio 1×06:

Perry ha difficoltà a lavorare in tribunale, soprattutto quando vengono rivelati nuovi dettagli.

Perry Mason su Rai4 torna in onda mercoledì 13 aprile con gli ultimi due appuntamenti. Nell’episodio 1×07 viene rivelato l’amaro passato di Alice; Perry collega i cospiratori e il loro motivo finanziario. Il processo è caoticamente interrotto; Pete perde Seidel. La fattoria di Mason viene messa all’asta; Ennis impazzisce. Arriva la Pasqua; Alice e Birdy giungono a un bivio. Nel finale di stagione, l’episodio 1×08: Della presenta un ostinato Mason con il suo caso per aver messo Emily sul banco dei testimoni; Mason, Strickland, Della e Drake tentano di risolvere le questioni in sospeso mentre il processo volge al termine.

Nel cast di Perry Mason: Matthew Rhys interpreta il detective Perry Mason; Juliet Rylance è Della Street; Chris Chalk è Paul Drake; Shea Whigham è Pete Strickland; Tatiana Maslany interpreta sorella Alice McKeegan; e John Lithgow nel ruolo di E. B. Jonathan. La serie è un prequel ideato da Rolin Jones e Ron Fitzgerald, già sceneggiatori e produttori di Weeds e produttori di Boardwalk Empire e Westworld. Tra i produttori anche il divo hollywoodiano Robert Downey Jr.

L’appuntamento con Perry Mason su Rai4 è alle 21:20.

