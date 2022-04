Anche Irama e Rkomi a Celebrity Hunted, nel cast della terza stagione. Sono stati annunciati i concorrenti della nuova edizione del reality Prime Video e sono ormai state svelate anche le coppie che prenderanno parte alla Caccia All’Uomo. Tra i protagonisti, l’attore Luca Argentero ma anche una coppia di artisti italiani, particolarmente apprezzati nel mondo della musica nostrana.

Stiamo parlando di Irama e Rkomi a Celebrity Hunted: saranno loro a coprire la quota musicale che di anno in anno Prime Video inserisce tra i concorrenti.

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo anche nella terza stagione vedrà 9 personaggi in gioco, alcuni in coppia e altri in gara singolarmente. La loro missione sarà quella di raggiungere il punto di ritrovo finale evitando di farsi catturare dai cacciatori.

Dovranno quindi fuggire in lungo e in largo per l’Italia e chiedere aiuto ad amici e conoscenti per farsi nascondere evitando di lasciare le tracce che verrebbero inevitabilmente intercettate dai cacciatori che potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per tenere traccia dei fuggitivi.

Potranno, tra le altre cose, mettere sotto controllo i loro telefoni e quelli di parenti ed amici che contatteranno e coinvolgeranno nella fuga, ma anche visionare il materiale delle telecamere di video sorveglianza.

Il cast di Celebrity Hunted 2022

Anche Irama e Rkomi a Celebrity Hunted quest’anno. Tanta è la curiosità dei fan intorno a questa coppia inedita musicale: come se la caveranno nella fuga dai cacciatori. E soprattutto: questa fuga insieme potrà mai sfociare in collaborazioni inedite? Lo scopriremo.

Gli altri protagonisti: Luca Argentero partecipa in coppia con la moglie ed attrice Cristina Marino; Salvatore Esposito partecipa con Marco D’Amore; dai The Jakal ci saranno Ciro Priello e Fabio Balsamo. Presente anche la conduttrice TV Katia Follesa.