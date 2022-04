L’industria dello spettacolo piange un altro figliol prodigo: Gilbert Gottfried è morto all’età di 67 anni. La notizia è stata originariamente rivelata dal collega attore Jason Alexander e poi è stata confermata attraverso una dichiarazione ufficiale da parte della famiglia sull’account ufficiale dell’attore. Gottfried è diventato un’icona nel mondo dello spettacolo per la sua voce unica e affascinando intere generazioni con il suo cabaret e le sue apparizioni in spettacoli come Hollywood Squares e Comedy Central Roast.

Nella dichiarazione della famiglia si legge:

Sono molti i colleghi che in queste ore hanno affollato i social per salutare l’amico e idolo della comicità mentre altri ancora hanno avuto il coraggio di hackerare il suo profilo solo per un po’ di ‘visibilità’, almeno così pare. Ore dopo che la famiglia di Gilbert Gottfried ha annunciato la sua morte su Twitter , proprio quello stesso account è stato temporaneamente violato da qualcuno che ha pensato bene di pubblicare quattro tweet non senza oscenità. In poco tempo, tuttavia, il profilo di Gottfried è tornato nelle mani della sua famiglia.

Ecco uno dei tanti messaggi di cordoglio di colleghi e amici:

Gilbert Gottfried made me laugh at times when laughter did not come easily. What a gift. I did not know him well but I loved what he shared with me. My best wishes and sympathy to his family. #ripGilbertGottfried