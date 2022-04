La guerra sta arrivando in Stranger Things 4 e mai come in questo momento alcune parole e alcune immagini fanno paura e fanno riflettere. Il trailer della nuova stagione è finalmente arrivato proprio allo scadere del lungo conto alla rovescia iniziato ieri e se in un primo momento ci accorgiamo della nuova minaccia che incombe sul mondo, subito dopo conosciamo la ‘situazione’ dei protagonisti.

L’obiettivo principale del trailer di Stranger Things 4 sembra essere la presentazione del nuovo mostro di questa stagione pronto a portare la guerra ad Hawkins e forse al resto della Terra. Nel frattempo, l’unica che può fermarlo è proprio Undici (Millie Bobby Brown), ma solo se riesce a capire come recuperare i suoi poteri. Il trailer chiarisce anche che questa stagione avrà un’atmosfera da film horror più classica con tanto di casa infestata tutta da scoprire.

Le immagini mostrano poi i componenti della nostra ‘banda’ lontani e separati e questo è un preludio del fatto che forse si giocherà nuovamente su piani differenti fino allo scontro finale. Il gruppo è separato e fuori Hawkins sei mesi dopo il climax della stagione precedente e proprio per vivere ‘sicuri’ e protetti. I ragazzi stanno affrontando il liceo e sembra che qualche tragedia andrà in scena tra corridoi e aule.

In un frame notiamo quello che potrebbe essere una risorsa per il nuovo mostro, qualcuno che sembra essere collegato ad altro o, magari, nutrire altro e in molti sono convinti che dietro quella ‘maschera’ possa nascondersi Billy, possiamo davvero sperare in un suo ritorno in questa quarta stagione?

Sullo sfondo rimane la questione Russia che mai come in questo momento sembra attuale. Hopper è ancora vivo e vegeto e toccherà alla sua famiglia riportarlo indietro ma a quale prezzo e in che modo? Questo lo scopriremo solo il 27 maggio quando la prima parte di stagione sarà finalmente disponibile su Netflix.