Il conto alla rovescia per Stranger Things 4 è iniziato con un criptico teaser che terrà il conto delle ore che separano i fan da una rivelazione speciale domani. La diretta non farà altro che aggiungere ancora di più hype all’attesa della messa in onda ma permetterà ai patiti di mettere insieme anche le teorie più disparate come spesso avviene in questi momenti. Avete 20 ore di tempo adesso per cercare di capire cosa sarà lanciato domani alla fine di questo conto alla rovescia, sarà un altro trailer?

Gli elementi più importanti nel teaser sono un orologio della vecchia scuola e gli effetti sonori spettrali che risuonano in sottofondo diventando qualche volta più ‘violenti’. Le posizioni dei diversi orologi sembrano cambiare, anche se si trovano tutti in centri popolati e in molti si fermano a fissare l’orologio, c’è un indizio nelle sue lancette?

Dopo tre anni di attesa, i fan di Stranger Things non possono non appigliarsi ad ogni dettaglio per andare avanti e anche il piccolo teaser pubblicato qualche giorno fa è diventato un vero e proprio gioiellino di cui non vogliamo più fare a meno. La tanto attesa quarta stagione riprenderà sei mesi dopo la resa dei conti finale della terza stagione con i vari personaggi impelagati nei loro nuovi impegni e proprio l’ultimo teaser mostrava Undici nella soleggiata California con la famiglia Byers alle prese con i difficili rapporti con i suoi nuovi compagni di scuola mentre disperata sognava l’arrivo delle vacanze di primavera.

Le immagini che si alternavano sul video cozzavano con quello che Undici raccontava nella sua lettera a Michael ma sono gli ultimi secondi che ci fanno balzare sulla sedia. Undici spera di vedere presto il suo fidanzato e di vivere le migliori vacanze di primavera di sempre fino a quando l’atmosfera non è cambiata, ma cosa dobbiamo aspettarci?