Il trailer di Conversations with Friends, oltre a mostrare un’anteprima dell’imminente adattamento del romanzo di Sally Rooney, ha annunciato la data d’uscita della serie.

La trasposizione di Conversations with Friends debutterà in anteprima il 15 maggio su Hulu, come annunciato oggi da BBC, mentre non c’è ancora una data italiana.

La trama di Conversations with Friends segue le vicende di Frances (Alison Oliver), ventunenne che dopo tre anni dalla loro rottura è ancora la migliore amica della sua ex ragazza, Bobbi (Sasha Lane). Le due sono inseparabili, ma in una delle loro letture di poesia a Dublino, incontrano Melissa (Jemima Kirke), una scrittrice più adulta con cui entrano subito in connessione. Bobbi e Frances iniziano a frequentare Melissa e suo marito, Nick (Joe Alwyn), un affascinante attore, ma mentre la donna e Bobbi flirtano apertamente l’uno con l’altro, Nick e Frances un’intensa relazione segreta che sorprende entrambi. Questa storia mette alla prova il legame tra Frances e Bobbi, costringendo la studentessa ad affrontare le sue vulnerabilità, a riconsiderare l’opinione che ha di se stessa e il valore dell’amicizia che le è così cara. La serie è interpretata da Alison Oliver, Sasha Lane, Joe Alwyn, compagno di Taylor Swift, e Jemima Kirke (già vista di recente in Sex Education 3).

Il trailer di Conversations with Friends anticipa alcuni momenti emozionanti tra i protagonisti, oltre alle conversazioni intensamente emotive che questo intreccio amoroso provocherà in tutti loro. Come la precedente serie tratta dal romanzo di Sally Rooney, Normal People, anche Conversations with Friends sembra abbondare di momenti intimi, passionali ed emozionali.

Ecco il trailer di Conversations with Friends, accompagnato da una nuova canzone di Phoebe Bridgers, dal titolo Sidelines, che segna il suo ritorno dopo l’album del 2020 Punisher.

