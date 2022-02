Hulu ha diffuso il trailer di Parlarne tra Amici, l’attesissima serie drammatica tratta dall’omonimo romanzo best-seller dell’acclamata autrice Sally Rooney, idolo della generazione millennial. Il cast era già stato annunciato da tempo, come pure erano apparse alcune foto promozionali, ma ora per la prima volta vediamo i personaggi in azione.

Nel trailer di Parlarne tra Amici c’è una piccola anticipazione del contesto di vita di Frances (Alison Oliver), Bobbi (Sasha Lane), Melissa (Jemima Kirke, di recente nella terza stagione di Sex Education) e Nick (Joe Alwyn, compagno della popstar Taylor Swift). Una certa tensione inizia a montare intorno alle amiche ed ex compagne Frances e Bobbi quando conoscono Melissa e, attraverso il rapporto d’amicizia con lei, anche il marito Nick. La trama seguirà la storia attraverso gli occhi di Frances, una studentessa universitaria di 21 anni, che si ritrova a vivere una relazione segreta con Nick. Costretta a fare i conti con le sue vulnerabilità, Frances sarà condotta lungo un percorso di scoperta di sé che potrebbe avere un impatto su tutte le altre persone della sua cerchia di amicizie.

Il trailer di Parlarne tra Amici, una coproduzione Hulu/BBC, mostra proprio come Frances inizi a mettere in discussione tutto ciò che la circonda e a porsi domande esistenziali sul sesso e sulle relazioni, per poi intrecciare una relazione clandestina con Nick, che ritiene la loro frequentazione qualcosa di “follemente rischioso“, cui però entrambi non sembrano intenzionati a rinunciare.

Il trailer di Parlarne tra Amici, ambiziosa serie in 12 episodi, lancia l’appuntamento ufficiale per maggio 2022 su Hulu: la serie non ha ancora una programmazione italiana, ma come il precedente adattamento del romanzo di Sally Rooney Persone Normali, con Daisy Edgar-Jones e Paul Mescal, potrebbe approdare sulla piattaforma Starzplay.