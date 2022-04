Oramai è del tutto certo che l’uscita di iOS 16, nella sua prima beta per gli sviluppatori, si concretizzerà il prossimo 6 giugno, in occasione dell’apertura della WWDC Congress di Apple. Sul prossimo aggiornamento Apple ci sono molte aspettative da parte di semplici utenti ed esperti. Eppure, secondo alcune fonti accreditate, l’update non sarà una vera e propria rivoluzione, almeno dal punto di vista del design.

Mark Gurman, noto informatore del mondo Apple, ha rilasciato in queste ore un tweet davvero interessante attraverso il suo profilo social e relativo proprio ad iOS 16. Ebbene, secondo il tipster, Apple non ha lavorato ad un vero e proprio stravolgimento dell’interfaccia del suo OS e dunque i cambiamenti saranno davvero minimi lato design. L’azienda di Cupertino, a dire la verità, rimanda da un po’ una sostanziale modifica dell’aspetto della sua soluzione software e la cosa non piace molto a sempre più fan del brand che desidererebbero invece qualcosa di innovativo e diverso.

Se non ci sarà un grosso cambiamento lato design per iOS 16, quali sono le novità che dovremmo aspettarci? Sempre Mark Gurman ci parla della possibilità che il prossimo aggiornamento introduca dei cambiamenti per quanto riguarda il sistema di notifiche soprattutto e per l’app salute e benessere, sempre più al centro del lavoro degli sviluppatori. Per quanto riguarda poi iPadOS 16, si ipotizzano delle grosse novità per quanto riguarda il multitasking ma non si hanno in proposito ulteriori dettagli.

Dal prossimo 6 giugno iOS 16 sarà disponibile solo per gli sviluppatori che ne inizieranno a testare la prima beta. Altri firmware sperimentali seguiranno nel corso di tutta l’estate. Il rilascio finale e definitivo anche al pubblico non arriverà invece prima di fine settembre, abbinato (come è da tradizione per il noto marchio) al lancio dei prossimi iPhone 14.

