Arriva in televisione Tocca A Noi – Musica Per La Pace, il concerto che si è tenuto a Bologna contro la guerra che coinvolge la Russia e l’Ucraina.

L’evento, ad ingresso gratuito, è stato registrato per essere trasmesso stasera, giovedì 7 aprile, in prima serata su Rai3, a partire dalle ore 21.15. Sarà in contemporanea anche su Rai Radio 2. La trasmissione radiofonica e quella televisiva sono a cura di Massimo Martelli, per la regia di Fabrizio Guttuso.

L’idea di organizzare un evento a Bologna a supporto della pace del mondo è nata sui social da La Rappresentante Di Lista, immediatamente sposata dal Sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ha accolto con piacere l’appello lanciato su Twitter dal gruppo: “Un concertone per raccogliere fondi per i profughi e la popolazione colpita. Noi ci saremmo. Chi vorreste su quel palco? Colleghe, amici, musiciste, cantanti, facciamo qualcosa!”, rispondendo: “La Città di Bologna è a disposizione”.

Tanti gli ospiti che si sono alternati sul palco e che vedremo stasera su Rai3 in differita. Ci saranno Elida ed Elodie ma anche Gianni Morandi, Noemi e Gaia per un coro unisono contro la guerra.

Gli ospiti

BRUNORI SAS, DIODATO, ELISA, ELODIE, FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, GAIA, GIANNI MORANDI, NOEMI, PAOLO BENVEGNÙ, RANCORE, THE ZEN CIRCUS.

A condurre l’evento, ANDREA DELOGU che guiderà lo spettacolo, con la partecipazione di EMA STOKHOLMA, MARCO BALIANI e DANIELE PIERVINCENZI.

L’iniziativa benefica

Tocca A Noi – Musica Per La Pace supporta Save The Children e raccoglie fondi da devolvere all’organizzazione che lavora in Ucraina dal 2014 al fianco dei bambini e delle loro famiglie. Tutti possono contribuire donare 2 euro con un sms al 45533 dal proprio cellulare e 5 o 10 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa. Si può inoltre dare il proprio contributo attraverso il sito internet di Save the Children.