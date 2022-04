Summertime 3 su Netflix è in arrivo. E sarà l’ultima stagione. L’annuncio è stato dato in data odierna dalla piattaforma di streaming, che ha confermato come le vicende estive di Summer, Ale e gli altri si concluderanno con la terza stagione.

La serie prodotta da Cattleya tornerà il 4 maggio per regalarci un ultimo profumo d’estate sulla Riviera Romagnola. Ritroveremo quindi la protagonista Summer (interpretata da Coco Rebecca Edogamhe) divisa tra il suo amore per Ale (Ludovico Tersigni) e la voglia di voltare pagina.

In questo capitolo conclusivo, il gruppo di amici si troverà a compiere un ulteriore passo in avanti verso la scoperta di se stessi, dei loro sogni e delle proprie aspirazioni. E alla fine scopriranno qualcosa in più sull’amicizia che li lega ma anche cosa sono disposti a fare per essere felici. Summer è pronta a vivere una nuova estate con più spensieratezza, mentre Ale è divorato dai sensi di colpa dopo quanto accaduto nel finale della seconda stagione.

Nel cast originale ci saranno anche Amanda Campana, Andrea Lattanzi, Giovanni Maini, Alicia Ann Edogamhe, Lucrezia Guidone, Amparo Piñero Guirao, Alberto Malanchino, Thony e Marina Massironi. New entry Cristiano Caccamo (Che Dio ci Aiuti) nel ruolo di Luca, un ragazzo che si avvicinerà molto a Summer. Tra i nuovi ingressi anche: Stefano Rossi Giordani, milia Scarpati Fanetti e Ludovica Ciaschetti, rispettivamente nei panni di Stefano, Federica e Viviana.

Gli episodi di Summertime 3 su Netflix sono diretti da Francesco Lagi, Marta Savina e Alessandro Tond, e scritti da Enrico Audenino, Luca Giordano, Francesco Lagi e Vanessa Picciarelli.

Di seguito potete dare un’occhiata al teaser trailer ufficiale:

L’ultima estate prima dell’età adulta è fatta di scelte per tutti, anche per i ragazzi di Summertime che si troveranno davanti a diverse strade e dovranno capire quale prendere. Summertime stagione finale in arrivo il 4 maggio, solo su Netflix.

Continua a leggere su optimagazine.com.