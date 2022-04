Negli ultimi giorni sono giunte importanti novità per quanto riguarda Google Maps, su Android, iOS, Android Auto e CarPlay. Il colosso di Mountain View, infatti, ha reso noto l’arrivo di freschi aggiornamenti con cui sarà possibile salutare per sempre i problemi di pianificazione dei viaggi e delle vacanze. Ad oggi, purtroppo, quando ci mettiamo in viaggio ci capita spesso di percorrere strade sconnesse e dove il traffico è intenso. In queste situazioni possiamo fare affidamento a una strada a pedaggio più rapida e, grazie alle ultime novità di Google Maps, sarà possibile consultarne anche i prezzi. Con i nuovi aggiornamenti, avremo la possibilità di visionare, prima di metterci in viaggio, il costo del pedaggio della strada che intendiamo percorrere.

Questo sarà fattibile grazie alle informazioni elargite dalle autorità locali e, in questo caso, l’app sarà capace anche di considerare il giorno della settimana e l’ora precisa. Qualora, invece, non fossimo intenzionati di viaggiare su una strada a pedaggio, Google Maps ci consiglierà comunque una valida opzione per percorrere un tragitto gratuito. Questa interessante novità è in fase di distribuzione: purtroppo, però, sarà messa a disposizione entro la fine del mese di aprile negli Stati Uniti, in India, in Giappone e in Indonesia, iniziando da circa 2000 strade in cui è previsto il pedaggio. Tale aggiornamento è in dirittura d’arrivo anche in altri Peasi, ma ancora non conosciamo dove e i tempi.

Un’ulteriore novità riguarda l’aggiunta di nuovi dettagli circa la navigazione notturna, dove, infatti, la percorrenza di strade sconosciute può diventare fonte di stress e nervosismo. A tal proposito, Google Maps introdurrà nuovi dettagli circa l’esperienza di navigazione, con l’aggiunta di segnali di stop, semafori, bordi degli edifici, zone d’interesse e tanto altro ancora. L’app di Google è in continuo aggiornamento: per essere certi di utilizzare la versione più recente, è opportuno dare un’occhiata al Google Play Store.

