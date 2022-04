Solo di Ultimo è stato certificato doppio disco di platino. Il quarto album dell’artista ha ottenuto la certificazione tornando al 2° posto della classifica FIMI/Gfk di dischi più venduti della settimana, impreziosito dalla versione Home piano session.

Solo è stato rilasciato lo scorso 22 ottobre e ha consentito ad Ultimo di mettere in musica ciò che ha provato e vissuto nei due anni appena trascorsi, senza filtri, senza la paura di mostrarsi debole, sdoganando un tema a cui spesso non viene data la giusta importanza: quello della salute mentale.

Solo è stato il primo album prodotto da Ultimo Records, l’etichetta indipendente fondata dallo stesso cantautore.

Il 25 marzo, ad arricchire il progetto è arrivato Solo – Home piano session, un album che contiene il brano inedito Equilibrio mentale e una selezione di 6 brani di Solo in versione piano e voce.

Ultimo si trova attualmente in sala prove per preparare il tour che lo vedrà protagonista in 15 stadi italiani e che prenderà il via il 5 giugno da Bibione (DATA ZERO). I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Ultimo Stadi 2022

5 giugno 2022 – BIBIONE, Stadio Comunale – DATA ZERO

11 giugno 2022 – FIRENZE, Stadio Artemio Franchi (SOLD OUT)

12 giugno 2022 – FIRENZE, Stadio Artemio Franchi

17 giugno 2022 – ANCONA, Stadio del Conero

22 giugno 2022 – TORINO, Stadio Olimpico Grande Torino

25 giugno 2022 – NAPOLI, Stadio Diego Armando Maradona (SOLD OUT)

26 giugno 2022 – NAPOLI, Stadio Diego Armando Maradona

30 giugno 2022 – MODENA, Stadio Alberto Braglia

3 luglio 2022 – BARI, Stadio San Nicola

7 luglio 2022 – PESCARA, Stadio Giovanni Cornacchia

11 luglio 2022 – CATANIA, Stadio Cibali

12 luglio 2022 – CATANIA, Stadio Cibali

17 luglio 2022 – ROMA, Circo Massimo (SOLD OUT)

23 luglio 2022 – MILANO, Stadio San Siro (SOLD OUT)

24 luglio 2022 – MILANO, Stadio San Siro (SOLD OUT)