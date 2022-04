Tornano i concerti al 100% della capienza. Ciò significa che dal 1° aprile 2022 si potrà accedere nuovamente agli spettacoli di musica dal vivo senza obbligo, per gli organizzatori, di prevedere una percentuale di posti da lasciare liberi per consentire il distanziamento tra i partecipanti.

Con il ritorno dei concerti al 100%, potranno essere occupati al 100% palasport e arene ma anche gli stadi, che si apprestano ad accogliere i più grandi ed attesi eventi di musica dal vivo questa estate.

Da Cesare Cremonini ad Ultimo, gli artisti italiani recuperano nei prossimi mesi i concerti che non hanno potuto svolgere causa Covid in passato con la possibilità di occupare le location al 100% della capienza.

Ma attenzione: occupare le location al 100% delle possibilità non significa ignorare le altre misure di protezione individuale. Restano, infatti, obbligatorie le mascherine, di diversa tipologia in base alla location degli spettacoli.

In alcuni casi, resta obbligatorio anche il green pass, semplice o rafforzato.

Show indoor

Per accedere agli show indoor è obbligatorio mostrare il green pass rafforzato in corso di validità ed indossare la mascherina FFP2 coprendo naso e bocca per tutta la durata della permanenza all’interno della location. Le arene indoor sono i palazzetti dello sport e i club, i teatri e ogni altro luogo al chiuso.

Show outdoor

Per partecipare agli show outdoor sarà necessario mostrare il green pass base in corso di validità. I partecipanti dovranno inoltre indossare una mascherina di tipo FFP2 avendo cura di coprire correttamente sia il naso che la bocca. Per show Outdoor intendiamo quelli che si tengono all’interno di stadi, in occasione di festival, e in ogni location all’aperta adibita allo svolgimento dei concerti.

In entrambi i casi, l’invito resta comunque quello a provvedere ad una corretta e frequente igienizzazione delle mani.