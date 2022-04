Il concerto di Kanye West al Coachella non avrà luogo. Il rapper e imprenditore statunitense sarebbe dovuto salire sul prestigioso palco nelle domeniche del 17 e del 24 aprile, ma in ultima battuta – a quanto risulta – ha rinunciato a partecipare. Per il momento non sono noti i motivi alla base della drastica decisione, ma nelle ultime ore si consumano le ipotesi.

Kanye West al Coachella

La partecipazione di Kanye West al Coachella, secondo Rolling Stone, è stata annullata per volontà dello stesso rapper. Per il momento non è dato conoscere l’artista che prenderà il suo posto né sono state svelate le motivazioni che hanno spinto l’ex marito di Kim Kardashian a rinunciare al palco. La redazione ha tentato di contattare i rappresentati di Ye – questo il suo nuovo nome – ma non ha ottenuto risposta.

Si vociferava, inoltre, che Kanye West avrebbe portato con sé sul palco il collega Travis Scott, che tuttavia è finito nella bufera dopo la tragedia del festival di Astroworld. Recentemente Ye è stato bandito dai Grammy per il suo comportamento online.

Le ipotesi

Dal momento che i rappresentanti di Kanye West sono chiusi nel silenzio, inizia il giro delle ipotesi sulla sua mancata partecipazione al Coachella. Da una parte si suppone che tutto sia correlato ai nomi di Travis Scott e Billie Eilish. La popstar losangelina, infatti, era stata oggetto di attacchi da parte di Ye che l’aveva invitata a chiedere scusa a Scott per un’affermazione interpretata come una frecciatina. “Trav sarà con me al Coachella, ma ho bisogno che Billie si scusi prima di esibirmi”. Billie Eilish non aveva fatto il nome di Scott, e per questo non ha mai chiesto scusa al rapper.

Il rapper potrebbe dunque aver rinunciato per via delle scuse non pervenute da Billie Eilish, ma secondo altre fonti la mancata partecipazione di Kanye West al Coachella potrebbe esser dovuta alla volontà dell’artista di ritirarsi per un po’ dalla vita pubblica per cercare aiuto.