Dopo l’ennesima accusa rivolta a Kim Kardashian, a questo giro c’è un’invettiva di Kanye West contro Billie Eilish. La vicenda si sta consumando sui social, e il rapper statunitense ha già minacciato di non partecipare al Coachella.

L’antefatto

Il 5 febbraio Billie Eilish si stava esibendo alla State Farm Arena di Atlanta, in Georgia, per una tappa del suo Happier Than Ever Tour. Improvvisamente la popstar ha notato che un fan tra le prime file chiedeva aiuto perché si trovava in difficoltà respiratorie. Billie Eilish ha subito interrotto l’esibizione invitando i presenti ad aiutare il ragazzo ad uscire dalla folla. Come lui, altri presenti chiedevano soccorso e Billie Eilish ha implorato le persone più prossime al palco di fare un passo indietro.

Mentre chiedeva alla sua crew di intervenire, Billie Eilish ha detto: “Noi ci prendiamo cura della nostra gente. Fino ad allora non riprendo”. Questa frase, immortalata nei vari video girati dai fan durante l’evento, è stata interpretata da Kanye West come una frecciatina nei confronti di Travis Scott, che mentre all’Astroworld Festival si consumava la tragedia aveva continuato a cantare. In realtà Billie Eilish non ha mai fatto il nome del rapper, durante la serata del 5 febbraio né sui social, ma per Ye il riferimento è stato evidente.

Kanye West contro Billie Eilish

Kanye West ha postato un titolo clickbait di RapSeaTV in cui viene riportato che Billie Eilish, con quell’affermazione, si stesse rivolgendo a Travis Scott. Ye, inoltre, vuole portare Travis sul palco del Coachella, per questo intende difenderlo dal presunto attacco della popstar losangelina. Ecco il suo messaggio:

“Dai Billie, ti vogliamo bene, per favore scusati con Trav e con le famiglie delle persone che hanno perso la vita. Nessuno voleva che ciò accadesse. Trav non aveva idea di cosa stesse succedendo quando era sul palco ed è rimasto molto colpito da ciò che è accaduto. Trav sarà con me al Coachella, ma ho bisogno che Billie si scusi prima di esibirmi”.

Billie Eilish ha prontamente risposto nei commenti: “Non ho mai detto niente su Travis. Stavo solo aiutando un fan”. Sotto il post di Kanye West contro Billie Eilish, inoltre, sono intervenuti alcuni parenti delle vittime dell’Astroworld che hanno difeso la popstar di Bad Guy: