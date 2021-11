Tragedia al concerto di Travis Scott nel bel mezzo dell’Astroworld Festival 2021, l’evento organizzato dallo stesso rapper insieme a Live Nation all’NRG Park di Houston, in Texas. Il concerto ha avuto luogo ieri sera, venerdì 5 novembre, e la situazione è precipitata intorno alle 21:15.

Le fonti internazionali e i testimoni riferiscono che all’NRG Park erano presenti circa 50mila spettatori. Intorno alle 21:15 la folla ha cominciato a muoversi in avanti, probabilmente dopo l’arrivo di Drake a sorpresa sul palco di Travis Scott. La forte pressione che arrivava dalle ultime file ha fatto sì che tra il pubblico che si trovava in prossimità del palco si scatenasse il caos.

Questo è quanto ha raccontato Samuel Peña, capo dei vigili del fuoco di Houston: “La gente ha iniziato a comprimersi verso la parte anteriore del palco e a farsi prendere dal panico”. A quel punto Travis Scott ha interrotto lo show, e da quel momento è arrivato il tragico bollettino. Il rapper, in realtà, si è fermato più volte notando i movimenti anomali da parte del pubblico che gli stava di fronte. “Le persone hanno iniziato a litigare, a perdere conoscenza“, ha aggiunto Peña.

Il bollettino

Sempre il capo Samuel Peña, ai giornali locali, ha parlato di 5000 feriti di cui 300 con ferite lievi. Purtroppo, nel caos, si è consumata anche la tragedia: 8 persone sono morte per cause che i medici da campo non hanno ancora potuto accertare, per questo la Contea di Houston ha disposto l’autopsia.

Gli organizzatori dell’Astroworld Festival 2021 avevano disposto la presenza di auto mediche distribuite in tutta la superficie della venue, soprattutto per questioni di Covid. Gli spettatori, però, si sarebbero accalcati all’ingresso già dall’apertura dei cancelli rendendo vani i tentativi di continuare in sicurezza.

La tragedia al concerto di Travis Scott si aggiunge ai tanti traumi della musica dal vivo.