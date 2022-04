Massimo Giletti non si trova a Odessa, come vorrebbe farci credere, ma alla stazione di Barra. Nei pressi di Napoli. Questo uno dei trend del giorno, grazie ad un post che sta diventando virale su Facebook tra ieri sera e questa mattina. Come se non bastassero le polemiche innescate da coloro che criticano la sua incursione in Ucraina, come vi abbiamo riportato con un altro articolo, ora dobbiamo fare i conti con una fake news. In realtà, più che di bufala, in questo specifico occorrerebbe parlare di trollata. Vediamo più da vicino di cosa si tratti.

La presa in giro su Massimo Giletti che si trova alla stazione di Barra per LA7, vicino Napoli

Per quale ragione non uso l’espressione “notizia falsa” a proposito di Massimo Giletti collegato dalla stazione di Barra per LA7? Tutto nasce da un sito satirico, che si diverte a “trollare” le persone tendenzialmente propense a credere a qualsiasi cosa sui social. A patto che sia allineato alle proprie idee. E così un post del genere ha trovato terreno fertile presso coloro che pensano ad una guerra in Ucraina fatta di attori e di scene che, giorno dopo giorno, ci raccontano una situazione più grave di quello che sia realmente. Una battaglia, quella contro i cosiddetti analfabeti funzionali, che si vince anche così secondo coloro che danno vita a contenuti satirici.

E così tocca ai primi siti di fact checking chiarire il tutto. La storia di Massimo Giletti collegato dalla stazione di Barra, vicino Napoli, non è altro che puro sarcasmo nei confronti del target che abbiamo descritto in precedenza. Ci sono stati diversi collegamenti da parte del conduttore da Odessa nel corso delle ultime settimane che dimostrano la sua effettiva presenza a Odessa.

Si può essere d’accordo o meno con la scelta di recarsi sul posto senza grossa esperienza in scenari di guerra, ma pensare che Massimo Giletti stia ingannando tutti collegandosi dalla stazione di Barra appare francamente eccessivo.

