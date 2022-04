Dopo tanto rumore arriva la replica ufficiale di Patty Pravo su Simone Folco, presentato nei giorni scorsi come il “baby fidanzato” dell’eterna ragazza del Piper.

I rumor sul “baby fidanzato”

Negli ultimi 2 giorni, con una spolverizzata di “sembra che” e formule dubitative, si è vociferato sulla relazione tra Patty Pravo e il suo stylist Simone Folco, specialmente alla luce dei 45 anni di differenza tra i due. Simone, infatti, ha solo 30 anni e secondo le voci di corridoio sarebbe il nuovo fidanzato di Nicoletta Strambelli. Ad alimentare il mistero è la scarsa presenza dello stylist sui social, una mancanza che anziché spegnere la fiamma del gossip la alimenta, fino alle facili conclusioni.

Per molti, quindi, Simone Folco sarebbe il “baby fidanzato” di Patty Pravo. Nelle ultime ore, tuttavia, la cantante de La Bambola ha rotto il silenzio e ha risposto una volta per tutte alle indiscrezioni che circolano sui social.

La smentita di Patty Pravo su Simone Folco

Come capita ad ogni artista e più in generale ai personaggi dello spettacolo, una qualsiasi relazione un po’ più ravvicinata di una comune amicizia o di un consueto rapporto di lavoro porta a rumoreggiare su eventuali flirt. Nel caso di Patty Pravo e Simone Folco è accaduta la stessa cosa, e nell’ultima ora Nicoletta Strambelli si è affidata ai social per spegnere tutte le voci di corridoio sulla presunta relazione:

“Chi mi segue sa che Simone Folco è il mio assistente e il mio braccio destro da tanti anni. Abbiamo sorriso e ci siamo divertiti nel leggere le fantasie in circolo in questi giorni sul web. Ragazzi, se dovessi trovare il mio nuovo fidanzato sareste i primi a saperlo!“.

Simone Folco, invece, dai suoi canali social non commenta. “Li hai zittiti tutti”, commenta qualcuno sotto il post di Patty Pravo. Voci infondate, quindi, ora possono spegnersi dopo la smentita ufficiale della cantante, che si è affidata ai social proprio perché sugli stessi social si vociferava sulla relazione tra i due, rivelatasi inesistente.

Tra i due vi sono dunque una profonda amicizia e un longevo rapporto di lavoro, non esiste alcun “baby fidanzato”.