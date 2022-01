Nei più grandi successi di Patty Pravo c’è tutto il sogno della ragazza del Piper, scoperta proprio nell’esclusivo club romano da Alberigo Crocetta e con questa nomea divenuta immortale. Oggi Nicoletta Strambelli – questo il suo nome di battesimo – è una delle voci più importanti della canzone italiana, portavoce di una rivoluzione del costume e dello stile che oggi è maestra per tantissimi artisti della scena contemporanea.

Ragazzo Triste (1966)

Ragazzo Triste è la versione italiana di But You’re Mine di Sonny&Cher, portata al successo da Patty Pravo su un testo di Gianni Boncompagni ed è uno dei brani più iconici dell’artista veneziana.

La Bambola (1968)

Con La Bambola Patty Pravo diventa una star nazionale. Il testo, scritto da Cini, Migliacci e Zambrini, è la richiesta di una donna al suo uomo di essere trattata con rispetto, senza opportunismi né superficialità.

Il Paradiso (1969)

Scritto da Mogol e Lucio Battisti, Il Paradiso fu inciso per la prima volta nel 1968 da Ambra Borelli, ma fu la versione di Patty Pravo a portarlo al successo. Ancora oggi il brano è tra i più noti della ragazza del Piper.

Pazza Idea (1973)

Pazza Idea è una canzone audace, in cui Patty Pravo immagina una relazione in cui la donna fa l’amore con il suo uomo pensando alla relazione precedente, immaginando dunque di sostituirlo all’amante attuale. Da qui la “folle idea” del ritornello. Un brano rivoluzionario, che non mancò di far storcere qualche naso.

Pensiero Stupendo (1978)

Pensiero Stupendo, scritto da Ivano Fossati e Oscar Prudente, fu proposto a Loredana Bertè per l’interpretazione, ma il direttore generale dell’RCA Ennio Melis trovò in Patty Pravo l’interprete perfetta. Nicoletta lo registrò e per l’incisione fu scelto il primo take.

E Dimmi Che Non Vuoi Morire (1997)

Tra i più grandi successi di Patty Pravo non può mancare E Dimmi Che Non Vuoi Morire, scritto da Vasco Rossi e composto da Gaetano Curreri, che si classificò all’ottavo posto al Festival di Sanremo 1997.