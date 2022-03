Sono stati annunciati i concerti di Patty Pravo per la primavera 2022. Nicoletta Strambelli – questo il suo nome di battesimo – tornerà sul palco con il suo Minaccia Bionda Tour a 3 anni di distanza dal ciclo di concerti Red Tour, con spettacoli che si terranno nei principali teatri nazionali.

Le date dei concerti di Patty Pravo

I biglietti per i concerti di Patty Pravo sono già disponibili. Per il momento la voce de La Bambola ha annunciato le prime 3 date del Minaccia Bionda Tour, ma il calendario verrà presto aggiornato con altri spettacoli che si terranno fino all’autunno 2022. Ecco le date e i prezzi dei biglietti:

12 maggio – Milano, Teatro Lirico Giorgio Gaber

Poltronissima € 69,00

Poltrona € 57,50

Palchi I Ordine € 69,00

I Galleria € 46,00

II Galleria € 34,50

Palchi I Ordine Posteriore € 57,50 19 maggio – Bologna, Teatro Duse

Platea € 60,00

Platea Visibilità Ridotta € 50,00

I Galleria € 50,00

I Galleria Visibilità Ridotta € 35,00

II Galleria € 35,00

Loggione Numerato € 25,00 26 maggio – Roma, Auditorium Parco Della Musica Sala Sinopoli

Platea I Settore € 69,00

Platea II Settore € 61,00

Galleria 3 Centrale Numerata € 48,00

Galleria 3 Centrale Balaustra Visibilità Ridotta € 48,00

Galleria 2 Laterale Numerata € 40,00

Galleria 2 Laterale Posto Di Balaustra Visibilità Ridotta € 40,00

L’ultimo disco in studio di Patty Pravo è Red, che vanta la presenza di autori di rilievo come Mogol e Lucio Battisti (per la nuova edizione de Il Paradiso), Giovanni Caccamo (Pianeti) e Ivan Cattaneo (La Carezza Che Mi Manca).

Minaccia Bionda Tour

Con il Minaccia Bionda Tour i concerti di Patty Pravo diventano un momento di raccoglimento e divulgazione. La stella del Piper, sul palco, trasforma il suo show in un convivio fatto di aneddoti, materiale video, confessioni e retroscena, il tutto nella cornice delle sue canzoni intramontabili. In scaletta Patty Pravo regala le sue canzoni più classiche – Pazza Idea, Ragazzo Triste, Pensiero Stupendo, Il Paradiso, La Bambola, E Dimmi Che Non Vuoi Morire – e si esibisce anche con brani dalle sonorità più ricercate, nel pieno stile rivoluzionario con il quale incanta il pubblico italiano da 50 anni.

“Non vedo l’ora di rivedervi”, scrive Patty Pravo sui social mostrando la locandina del tour. Il 2022 ha già portato tanti artisti a rivisitare il calendario dei concerti, ma ne ha visti anche tanti altri ritornare finalmente sul palco.