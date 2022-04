Al via Servant of the People su La7, la serie con Zelensky che lo ha consacrato come uno dei comici più influenti in Ucraina. Come vi avevamo annunciato, il canale ha interrotto la messa in onda di Sherlock lo scorso lunedì; dal 4 aprile, infatti, La7 proporrà i primi tre episodi della serie con l’attuale Presidente ucraino, nonché ex attore, in un’esclusiva per l’Italia.

Per l’occasione, Zelensky è doppiato in via eccezionale da Luca Bizzarri. La trama dei primi episodi ruota intorno a un insegnante di storia al liceo che viene inaspettatamente eletto Presidente in seguito alla diffusione e al successo virale di un suo video in cui denuncia la corruzione nel Paese. Una storia “profetica” che qualche tempo dopo avrebbe visto proprio Zelensky diventa il Capo di Stato ucraino.

Nel cast di Servant of the People, Volodymyr Zelens’kyj nei panni dell’insegnante, poi Presidente Vasiliy Goloboroďko; Stanislav Boklan è il Primo Ministro Yuriy Ivanovich Chuiko; Olena Kravets è Olena, madre di Vasiliy; Anna Kashmal è Natasha, nipote di Vasiliy; Jury Krapov è Mikhailo, padre di Vasiliy; Mykhailo Fatalov è l’oligarca Volodymir.

Attraverso la sua satira graffiante e feroce, la serie con Zelensky Servant of the People offre, allo stesso tempo, uno squarcio alla cultura ucraina, ed è quindi l’occasione per capire il delicato equilibrio geopolitico, nonché l’attuale conflitto in atto.

Prodotta da Kvartal 95 e trasmessa in prima tv dalla Rete televisiva ucraina 1+1 tra il 2015 e il 2019, la serie tv, il cui titolo originale è Sluha Narodu, ossia “Il servitore del popolo”, è stata interpretata, diretta, ideata e sceneggiata dallo stesso Zelensky.

Al termine della serie tv, La7 manderà in onda Zelensky The Story, un docufilm in prima tv che riassume lo straordinario percorso del presidente ucraino; dall’esordio come attore e produttore di programmi tv fino alla sua campagna presidenziale; terminando con la rivalità con il presidente russo Putin, e poi il conflitto in corso.

L’appuntamento con Servant of the People su La7 è a partire dalle 21:15.

