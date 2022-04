Com’è morto Piero Sonaglia? Questo si chiedono in queste ore i fan dei programmi di Maria de Filippi e, in particolare, di Uomini e Donne, Tu si Que Vales e Amici. Proprio nello studio della sanguinaria, spesso e volentieri, abbiamo visto l’assistente di studio, con tanto di cuffie e microfoni, occuparsi dei concorrenti o magari dei protagonisti del trono over e del trono classico e non solo.

Piero Sonaglia è il signore con gli occhiali che abbiamo visto sempre dalla parte opposta da quella di Maria de Filippi, pronto a correre in suo ‘aiuto’ ad un suo solo cenno, a consegnare buste e a diventare, suo malgrado, parte integrante dei programmi. Purtroppo quello sguardo amico non ci sarà più e oggi, dopo l’annuncio della sua morte prematura, in tanti lo ricordano.

La prima a dire addio a Piero Sonaglia è proprio Maria de Filippi che con un lungo messaggio sui profili social ufficiali dei suoi programmi lo ringrazia per il lavoro svolto e si dice certa che ogni volta che entrerà in uno studio cercherà il suo sguardo:

“Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene”.

Piero Sonaglia è morto a causa di un infarto questa notte ma già in molti avevano notato la sua assenza in studio o, comunque in video, nei giorni scorsi. Piero Sonaglia ha fatto parte di tutte le trasmissioni della Fascino e anche a Tu si Que Vales era spesso ‘spalla’ di Gerry Scotti che sui social lo ha voluto salutare così:

A lui si sono uniti tutti coloro che in questi anni si sono alternati negli studi dei programmi di Maria de Filippi (a cominciare dai tronisti e finendo a cantanti e ballerini di Amici) ma anche tutti coloro che hanno avuto di collaborare con lui o condividere il dietro le quinte. In queste ore lo hanno ricordato Marcello Sacchetta, Emma Marrone ma anche Stefano de Martino e Belen Rodriguez, i saluti vip non mancano così come quelli del pubblico che aveva imparato a conoscerlo e amarlo, ci sarà un omaggio ad Amici questa sera? Chi segue il programma sa che è registrato ma siamo sicuri che un pensiero non mancherà.