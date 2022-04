Come programmato, le offerte Amazon di primavera hanno fatto capolino dal primo minuto di questo 1 aprile e mostrano già i denti con promozioni davvero tanto interessanti. Per il brand Xiaomi ed in particolare per la categoria degli indossabili, ci sono almeno un paio di proposte da cogliere al volo già in queste ore, per sconti maggiorati rispetto al recente passato e anche altri periodi clou dello shopping, come ad esempio quello del Prime Day.

La prima delle offerte Amazon di primavera da prendere in considerazione è quella attiva per la Xiaomi Mi Band 6 NFC. Il costo di listino del dispositivo indossabile è pari a 54,99 euro. Lo sconto applicato in questo momento sul noto store è pari a circa il 24% del valore iniziale ed in effetti l’acquisto sarà possibile a soli 41,99 euro. Considerando la spesa già di per sé esigua per la band, il risparmio è importante e soprattutto pure mai raggiunto per un dispositivo dal recente lancio commerciale in Italia. Il modello con supporto NFC per i pagamenti è difatti giunto dalle nostre parti solo in autunno e non è mai sceso sotto la soglia dei 45 euro. Insomma, sarebbe meglio approfittarne prima che le scorte terminino e considerando che i tempi di consegna sono brevissimi, con ricezione del pacco entro lunedì 4 aprile.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, Orologio Smart Xiaomi, Controllo Vocale... Xiaomi Pay funziona con molte carte di credito e debito Mastercard...

Nuovo display a schermo intero: 1.56”Schermo AMOLED (49% più grande...

Sempre per il brand Xiaomi e per la categoria degli indossabili, c’è anche una seconda tra le offerte Amazon di primavera impossibile da trascurare. Di scena è anche la promozione per lo Xiaomi Redmi Watch 2 Lite. Il prezzo di queste ore è pari a 55.99 euro anziché 69,90 euro, per un risparmio pari a circa il 20%.Ordinando il prodotto entro la serata, questo sarà spedito quanto prima per arrivare a destinazione non oltre il 4 aprile. Occasione da non perdere neanche questa, dunque.

Offerta Xiaomi Redmi Watch 2 Lite - Orologio Smart, Display da 1.55 ", Fino a... Display touch a colori da 1.55 ": Alta risoluzione con più dettagli...

Controllo SpO₂ e monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24:...

