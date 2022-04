Ho fatto una splendida, lunga intervista a HEATHER PARISI.

Ma chi l’avrebbe mai detto?!? Che mi sarei imbattuto in una persona così splendida che vive a Hong Kong pur non essendoci praticamente mai incrociati quando frequentavamo gli stessi studi televisivi italiani!

È proprio vero che quello che sta accadendo separa il grano dalla pula e, mentre da un lato vedi allontanarsi tanti amici e persone che stimavi, dall’altro si stanno incontrando preziosi chicchi di grano che faranno germogliare il mondo futuro, in qualsiasi dimensione si troverà.

Di Heather hanno cominciato ad arrivarmi video inviati da persone con cui interagisco. Erano lucide dichiarazioni su virus, pandemia e obblighi inoculativi.

Sono rimasto però sorpreso quando ho ricevuto questa sua mail:

Hi Red,

Ti ricordi vagamente di me?

Maybe yes or maybe not. We bumped into each other a few times ….

First of all, let me ask you how you are recovering from the car accident. What a nightmare?!

As you know I live in Hong Kong da ormai 12 anni.

I love this city. It’s a melting pot of people, cultures and nationality.

Anche se purtroppo è cambiata molto negli ultimi anni.

I’d really like to invite you to my Heather Parisi Live Show to talk about music, you, memories …

I stream on my tv channel and sometimes at the same time on YoutTube & Facebook.

There are no boundaries or censorship on my show. We can talk about whatever we want or you want.

Hoping to hear from you soon,

A Big Hug,