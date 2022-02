Elisa all’Arena di Verona per l’Heroes Festival 2022 di cui è direttrice artistica. La cantautrice friuliana ha appena annunciato il suo ritorno dal vivo con 3 date esclusive a pochi giorni dal lancio di Ritorno Al Futuro/Back To The Future, il nuovo disco in studio con brani in lingua italiana e registrazioni in inglese.

I biglietti per i concerti di Elisa all’Arena di Verona sono già disponibili sui circuiti TicketOne e loro affini. Elisa salirà sul palco del prestigioso anfiteatro il 28, 30 e 31 maggio 2022. I biglietti sono disponibili dalle 12 di oggi, lunedì 21 febbraio, per gli iscritti al fan club di Elisa mentre saranno disponibili per tutti gli utenti a partire dalle 12 di domani, martedì 22 febbraio.

I 3 appuntamenti di Elisa all’Arena di Verona saranno concerti-evento, con la cantautrice che inviterà sul palco amici, colleghi e divulgatori per parlare dell’emergenza globale. Il tema trainante dell’intero Heroes Festival 2022, infatti, sarà la salvaguardia del pianeta.

Per il Festival l’Arena di Verona sarà allestita come un Giardino della Musica. Elisa, in veste di direttrice artistica, sarà portavoce di una serie di iniziative con lo scopo di sensibilizzare sull’ambiente con il patrocinio di organizzazioni nazionali e internazionali. Al centro dei vari dibattiti ci sarà l’urgenza di una innovazione tecnologica. Il programma completo dell’Heroes Festival 2022 sarà reso noto il 22 aprile, giorno in cui ricorre l’Earth Day.

I 3 concerti di Elisa all’Arena di Verona avranno inizio alle ore 20. “Ritorno ai concerti”, scrive Elisa sui social mentre mostra la locandina del calendario. La foto sullo sfondo, inoltre, ci mostra Elisa Toffoli con un nuovo look, con i capelli decisamente più corti e tinti di biondo.

“Il mondo ci chiede di essere green: tutti noi dobbiamo fare la scelta giusta”, dice Elisa per parlare del Festival. Ritorno Al Futuro/Back To The Future è uscito venerdì 18 febbraio, anticipato dal singolo O Forse Sei Tu arrivato secondo al Festival di Sanremo 2022 e dal duetto con Rkomi in Quello Che Manca.