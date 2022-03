Stanno venendo a galla proprio in queste ore interessanti anticipazioni per quanto concerne il prossimo aggiornamento Instagram, stando alle informazioni raccolte oggi 30 marzo. Dunque, per una volta non dobbiamo soffermarci su down ed anomalie, al contrario di quanto riportato non molto tempo fa sul nostro magazine. Vediamo in quale direzione stiano andando gli sviluppatori, in modo da non farci trovare impreparati nel momento in cui risulterà disponibile l’upgrade. A cambiare, a quanto pare, saranno soprattutto le stories.

Cosa sappiamo sul prossimo aggiornamento Instagram e come cambieranno le stories

Tutto ruota attorno alle indicazioni che ci sono arrivate di recente da Alessandro Paluzzi, meglio conosciuto come@alex193a su Twitter. A conti fatti, si tratta di un affidabile leaker e reverse engineer, che attraverso un post ha cercato di anticiparci in quale direzione si stia andando con il nuovo aggiornamento Instagram. In particolare, dovremo fare molta attenzione al cosiddetto Exclusives tab, vale a dire un nuovo tab che a breve potremo aggiungere all’interno del profilo per collocare al suo interno contenuti esclusivi. Questi, ovviamente, saranno riservati agli iscritti al programma Subscription dell’utente in questione.

L’altro fronte in continuo sviluppo è quello delle stories, visto che il nuovo aggiornamento Instagram dovrebbe portare con sé finalmente le risposte tramite immagini. Un altro regalo per gli utenti, che dovrebbe affiancare quello delle possibili repliche tramite messaggi vocali. C’è poi il discorso delle Disappearing Reactions, in riferimento alle reazioni alle storie che scompaiono nel momento in cui vengono visualizzate dal destinatario. Insomma, tanta carne a cuocere nei prossimi giorni.

Vedremo come evolveranno le cose ad aprile, in attesa di capire se l’aggiornamento Instagram di cui tanto si parla da alcuni giorni a questa parte sarà in grado di riservarci qualche sorpresa extra. Ora tocca al team stimolare l’attenzione del pubblico.