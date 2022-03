Dobbiamo fare nuovamente i conti con Instagram down oggi 23 marzo, visto che il noto social network non funziona a detta di tanti utenti. Attorno alle 10 del mattino, ad esempio, ad alcuni è apparso il messaggio di errore “impossibile aggiornare il feed“, che a conti fatti richiama un bug non così raro per la piattaforma in questione. Non ci sono, almeno per ora, particolari analogie rispetto all’ultimo report che abbiamo condiviso sul nostro magazine a fine 2021 a proposito di disservizi simili.

Instagram down il 23 marzo: per alcuni non funziona ed appare il messaggio “impossibile aggiornare il feed”

Allo stato attuale, non abbiamo riscontri ufficiali per dirvi quando potremo metterci alle spalle Instagram down questo mercoledì. Posso solo confermarvi che non si tratti di un disservizio isolato, mentre il messaggio “impossibile aggiornare il feed” appare solo ad un segmento dell’utenza. Nelle prossime ore, con ogni probabilità, capiremo se l’anomalia coinvolga specifici sistemi operativi mobile o browser dei PC che fanno i capricci. Nel frattempo, proviamo tutti a tenere gli occhi aperti.

Difficile scendere ulteriormente in dettagli, in attesa che la situazione possa evolvere in una direzione positiva già in mattinata. Nel frattempo, però, tutti possono monitorare in tempo reale l’andamento di Instagram down attraverso l’apposito bollettino aggiornato con costanza. Fateci sapere se i problemi, nel vostro caso, si manifestano in modo diverso, in attesa di ulteriori riscontri necessari per vederci chiaro.

Solo attraverso i vostri commenti, a fine articolo, capiremo qualcosa in più su Instagram down oggi 23 marzo. In particolare, a proposito dell’anomalia che fa comparire a molti il messaggio “impossibile aggiornare il feed”. Diteci pure la vostra, sperando che dal team arrivino finalmente i primi aggiornamenti in seguito ai problemi che abbiamo provato a trattare stamane sul nostro sito.

