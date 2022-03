Come sarà gestita l’uscita di scena di Terence Hill da Don Matteo 13? Il gran compito della fiction Rai sarà quello di evitare un addio definitivo; ecco perché il parroco di Spoleto lascerà la città dopo un evento particolare.

Nino Frassica, alias il Maresciallo Cecchini, ha svelato nuovi dettagli sull’episodio in questione, l’ultimo in cui vedremo l’iconico personaggio di Terence Hill in scena. Intervistato da DiPiù Tv, ha svelato:

Nella quarta puntata don Matteo sparirà. Farà perdere le sue tracce e arriverà il nuovo prete, don Massimo, legatissimo a lui perché è stato proprio don Matteo a fargli prendere i voti in un momento molto difficile e dopo la fine di una storia con una donna che poi vedremo riaffacciarsi nella sua vita.

L’intento di Raul Bova, chiamato a raccogliere l’eredità di Terence Hill, non è però quello di sostituirlo, piuttosto di continuare il suo lavoro e continuare a rendergli onore – parole che ha anche riferito nella conferenza stampa di presentazione di Don Matteo 13. La nuova stagione diventerà quindi una sorta di detective story in cui “Don Massimo indagherà insieme con me sulla sparizione di don Matteo”, ha proseguito Frassica nell’intervista.

In questo modo, la fiction Rai crea un escamotage per vitare l’addio definitivo di Terence Hill. Pur assente in scena, la sua presenza continuerà ad essere percepita grazie a questa detective story che ci farà compagnia per tutta la stagione.

“Eravamo tutti dietro la macchina da presa e osservavamo Terence mentre interpretava la sua ultima scena. Quando il regista ha dato lo stop siamo corsi ad abbracciarlo”, ha ricordato Frassica. “Il mio personaggio, il maresciallo Cecchini, rimarrà in ogni caso al proprio posto. Anche perché don Massimo ha lo stesso “vizio” di don Matteo, quello di immischiarsi nelle indagini dei carabinieri. Quindi continuerà la nostra collaborazione tra caserma e canonica”.

Don Matteo 13 vuole quindi proseguire con lo stesso schema che ha conquistato gli spettatori fin dal suo esordio. La tredicesima stagione debutta da giovedì 31 marzo su Rai1.

