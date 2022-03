Lele Spedicato papà per la seconda volta: è nata la piccola Diana. A darne notizia sono gli stessi genitori via social, condividendo la prima foto della neonata. Diana, così si chiama la secondogenita di Lele Spedicato dei Negramaro, che oggi festeggia una nuova vita in casa.

Il chitarrista dei Negramaro e la moglie Clio Evans sono diventati genitori per la seconda volta. Sui social Lele condivide le prime emozioni a caldo e una immagine che vede la sua manona stringere quella della piccola Diana, che da oggi dovrà accompagnare – con sua moglie – alla scoperta del mondo.

“Vita chiama vita”, scrive su Instagram. “Benvenuta tra noi piccola grande Diana”, le sue parole.

“Sei venuta questa notte con la benedizione di Dio”, aggiunge. Condivide con i fan anche il peso della piccola: 3 kg e 330 grammi di puro amore.

Per la coppia è il secondo figlio dopo la nascita di Ianko, che festeggerà 3 anni il 15 novembre. La nascita di Ianko aveva toccato il cuore di tutti, per essere avvenuta in un momento molto particolare della vita di Lele Spedicato. Tre anni fa infatti il chitarrista affrontava un percorso di riabilitazione in seguito ad una grave emorragia cerebrale.

Giorni di paura e di dimostrazioni di affetto che hanno raggiunto Lele dal mondo della musica e non solo. Il musicista era stato colpito dall’emorragia il 17 settembre del 2018, salvo poi essere trasportato d’urgenza in ospedale, dove è rimasto in terapia intensiva per circa un mese. Dopo un lungo percorso di riabilitazione, Lele era poi riuscito a riprendere le sue normali attività quotidiane e oggi festeggia la nascita di Diana.

Lele Spedicato e Clio Evans avevano comunicato di essere in attesa del loro secondogenito lo scorso 26 ottobre, data che segna anche il loro anniversario di nozze. I due infatti si sono promessi amore eterno proprio in un 26 ottobre. Era il 2017 e si trovavano sull’isola di Leros in Grecia.