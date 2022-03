Se fino a qualche ora fa si è parlato del possibile abbandono di Floriana Secondi all’Isola Dei Famosi 2022, questa sera il pubblico avrà il suo bel da fare quando scoprirà di Flavia Vento assente a La Pupa e il Secchione Show, almeno in teoria. Chi conosce la showgirl sa bene che non è proprio portata per i reality e ogni volta che è stata costretta a rimanere chiusa in una casa o all’isola, ha fatto i bagagli ed è tornata a casa.

Secondo le ultime anticipazioni e quello che abbiamo visto a Pomeriggio5 sembra proprio che Flavia Vento ha di nuovo gettato la spugna e nel bel mezzo della settimana ha deciso di lasciare il programma in lacrime non prima di aver chiamato Barbara d’Urso che al telefono le ha fatto notare che non è proprio un bel gesto nei suoi confronti: “La motivazione non è quella dei cani, i motivi li spiegheremo martedì sera. La notizia la do, si è ritirata ufficialmente ed è tornata a casa”.

Flavia Vento ha fatto i conti con la sua natura che non le permette di prendere parte ad un reality e anche in questo caso è successo lo stesso. Al suo posto arriverà Elena Morali.

Le anticipazioni rivelate dalla conduttrice della versione show de La Pupa e il Secchione, però, non si fermano qui visto che proprio poco fa ha parlato di una discussione tra Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini con le lacrime di quest’ultimo. Cosa è successo davvero? In studio ci sarà Clizia Incorvaia, neomamma del piccolo Gabriele Ciavarro, ospite come “Pupa per una sera”, ruolo determinante per le sorti dei concorrenti nella classifica finale.

In studio Guenda Goria protagonista di un doppio confronto, prima con Mila Suarez, accusata di aver sedotto il fidanzato Mirko, e poi con Vera Miales, giovanissima fidanzata del padre Amedeo Goria, rea di essersi avvicinata troppo a Nicolò.