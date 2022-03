Sogni Al Cielo di Alex è il primo brano inedito che il cantante ha rilasciato all’interno del programma Amici di Maria De Filippi. A distanza di diversi mesi dal debutto negli store digitali, Sogni Al Cielo di Alex è tra i brani più apprezzati del cantante e dell’intera edizione del programma.

Con l’avvio della fase serale, Sogni Al Cielo di Alex raggiunge e supera quota 9 milioni di ascolti su Spotify: è in assoluto il brano più ascoltato tra tutti quelli rilasciati da Alex negli scorsi mesi.

Scritto dallo stesso Alex, il brano vanta il supporto di un produttore d’eccezione come Francesco Katoo Catitti che ha conferito alla canzone quel sound che i fan di Alex hanno apprezzato sin dal primo ascolto.

Una curiosità sulla scelta del titolo Sogni Al Cielo: nel momento del rilascio del brano, Alex era in difficoltà nello scegliere un titolo adatto alla canzone, che potesse rappresentarne al meglio le atmosfere e i contenuti. A decidere quindi il titolo del pezzo è stata in realtà la produzione di Amici di Maria De Filippi, con il benestare del concorrente.

Alex è stato fortemente voluto nella scuola dalla docente di canto, l’anno scorso di ballo, Lorella Cuccarini. Con la sua squadra sta proseguendo il percorso al serale verso la finale.

Nella squadra guidata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro vediamo infatti gareggiare i seguenti talenti: i ballerini Serena e Nunzio e i cantanti Sissi, Alex e Aisha. Christian ha abbandonato il programma dopo il secondo appuntamento del serale.

Qualche volta innamorati

Con gli occhi di quegli angeli

Anche se non conosco il loro volto

Ma la gente sì, certe gente

Dice di sì

Ho una palma davanti a me

Ma non sono al mare

Sai perché

Qualche volta mi piace portarmi

Dei pezzi via con me

Via con me

Passano treni qui di fronte a me

Ma non sono

Quelli che mi portano dove sei

Dove sono io

Dove voglio io

Volano giorni qui davanti a me

Ma non sono stanco di urlare

Sogni al cielo

Aspettando che

Ricadano

E ogni tanto penso di

Potere in qualche modo illudermi

Non esiste una distanza percorribile

Che cambi il tuo essere

Quindi sei, quel che sei

Passano treni qui di fronte a me

Ma non sono

Quelli che mi portano dove sei

Dove sono io

Dove voglio io

Volano giorni qui davanti a me

Ma non sono stanco di urlare

Sogni al cielo

Aspettando che

Ricadano

Volano giorni qui davanti a me

Urlando sogni al cielo

Aspettando che ricadano