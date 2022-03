Con il nuovo singolo di Jovanotti scoppia la primavera, già anticipata dal singolo La Primavera e oggi suggellata con un rock’n’roll caraibico che anticipa Il Disco Del Sole e soprattutto i fasti del Jova Beach Party 2022.

Il cantautore è sempre più iperattivo, e se nella prima anticipazione ha strizzato l’occhio a Franco Battiato, oggi guarda verso l’estate e il mare che lambirà con il suo tour. I Love You Baby, questo il titolo del nuovo singolo di Jovanotti, ha tutti i profumi della bella stagione: un groove che fa ballare, un sound fresco che affonda le radici nel rock’n’roll ma anche nel pop estivo, senza sconfinare nei cliché del tormentone.

A questo giro Lorenzo Cherubini si è affidato a Sixpm per la produzione. L’idea nasce dal chitarrista Riccardo Onori, che aveva mandato a Jovanotti una bozza strumentale dicendogli: “Mi è venuta questa idea musicale, magari ci senti dentro una canzone”. Il risultato è ciò che sentiamo da oggi su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica. Lorenzo considera questo brano “un rock’n’roll” da “suonare dappertutto con una band”, ma anche da fischiettare un cucina e per strada per ritrovare quella spensieratezza che la pandemia e la guerra ci stanno portando via.

Intanto, è tutto pronto per il Jova Beach Party 2022 che partirà il 2 luglio dalla Spiaggia Bell’Italia di Lignano Sabbiadoro (UD) e si chiuderà il 10 settembre con uno show a Bresso, aeroporto di Milano. I Love You Baby è dunque l’ennesimo tassello che si unisce al puzzle de Il Disco Del Sole, non un vero e proprio album ma un percorso costellato di tanti singoli che usciranno in digitale e che, forse, confluiranno in un vero disco fisico.

Di seguito il testo di I Love You Baby, il nuovo singolo di Jovanotti che celebra la primavera e i pochi mesi che ci separano dall’estate.

I giorni passano lenti

Se li conti uno per volta aspettando una svolta, baby

Bisogna che non ci pensi

Non guardare cosa fa l’altra gente, non lo sa, credi

Pare che di questi tempi

Tutti cercano di dare una colpa per spiegare

Cosa succede alle loro menti

Che si intrecciano a pensare, non riescono a volare

Senti, c’è una canzone di tanti anni fa

Che sembra scritta ora

Non mi ricordo neanche più come fa

Ma il testo dice qualcosa come:

“I love you baby”, più chiaro di così non c’era

“I love you baby”, lo canterò per te stasera

Domani e finché non vedrò

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La tua bellezza è potente

Ci puoi fare cose belle, anche fottere la gente

Le cose accadono sempre

Sulla strada per Damasco penso subito:

“Non è un incidente”, sai com’è, dipende

Sul pacchetto delle Camel qualcuno non ci vede un bel niente

A te io affido i miei istinti

Soprattutto perché so quanto ami gli animali

Senti quella canzone di tanti anni fa

Che sembra scritta ora

Non mi ricordo neanche più come fa

Ma il testo dice qualcosa come:

“I love you baby”, più chiaro di così non c’era

“I love you baby”, lo canterò per te stasera

Domani e finché non vedrò

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

Meno male che esisti

Che sennò ti avrei dovuto inventare da zero

Come fanno gli artisti

E invece sei qua, sei vera, uh

Che ti posso toccare, baciare, abbracciare

Amarti e litigare, uoh, oh, oh

“I love you baby”, più chiaro di così non c’era

“I love you baby”, lo canterò per te stasera

Per sempre e finché non vedrò

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi

I love you baby

I love you baby

I love you baby