Quando si parla di Lady Gaga agli Oscar non si fa riferimento soltanto a quel momento in cui è salita sul palco insieme alla super star Liza Minelli in sedia a rotelle. Anche in quell’occasione, in ogni caso, Lady Germanotta ha dato una grande prova di stile indossando un outfit che omaggiava proprio la voce di New York New York, riservando alla Minelli lo stesso trattamento che una figlia avrebbe dedicato a una madre. “I got you”, ha sussurrato Gaga all’orecchio di Liza Minelli per farle capire che era al sicuro.

Tuttavia, oltre ai fasti di una cerimonia in cui la popstar ha presentato il vincitore della categoria Miglior Film alla pellicola I Segni Del Cuore – Coda, c’è stato anche spazio per una tentata polemica. Diciamo “tentata” perché la popstar non ha risposto alla provocazione.

La conduttrice Wanda Sykes, infatti, ha fatto i nomi degli attori “snobbati dagli Oscar”, e il focus si è precipitato subito su Lady Germanotta e Jared Leto, entrambi interpreti del film House Of Gucci. Per capire la battuta dovremmo fare un passo indietro. Dopo l’uscita del film sono state tante le polemiche secondo le quali l’accento con cui hanno recitato gli attori sarebbe stato più simile al russo che all’italiano.

Un parere, questo, condiviso da tanti dialogue coach, in particolare da Francesca De Martini. Nella notte degli Oscar lo spettro di quelle polemiche è tornato nelle parole di Wanda Sykes, che ha detto:

“Quest’anno ci sono stati tanti attori snobbati dagli Oscar… Jared Leto e Lady Gaga per The House Of Accenti A Casaccio, per esempio”.

Per il momento Lady Gaga non ha replicato, ma la provocazione potrebbe cadere nel dimenticatoio proprio perché la popstar non è solita sollevare polemiche. Nessuna replica nemmeno da Jared Leto, solamente tante tifoserie esplose sui social per difendere Lady Germanotta e la sua interpretazione.